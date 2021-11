Así fue como el Cannabis medicinal le devolvió el sueño a Julio César Herrera

Con la llegada de la pandemia, el 2020 se convirtió en un reto personal para todos los seres humanos, este fue el caso del actor Julio César Herrera, quien durante la cuarentena comenzó a ver que el encierro afectaba sus noches. El insomnio se convirtió en una situación a la que no dudó en buscarle una solución, y en su caso, una proveniente de plantas como el Cannabis, fue así como se convirtió en uno de los casos de éxito de la Clínica Zerenia, a la que acude hace unos meses.

La vida de un actor como Julio César Herrera está rodeada siempre de muchas personas, los espacios que más disfruta son aquellos que le permiten tener contacto directo. “A mí me gusta la gente, yo soy una persona que necesita dar abrazos, si voy a trabajar, por ejemplo en el teatro, me gusta sentarme a tomar un café y conversar con mis pares antes de comenzar, compartir con el público”. Con la llegada de la pandemia estas situaciones se hicieron imposibles.

Vino el encierro, el agotamiento mental por la incertidumbre, el miedo y todo esto comenzó a hacer efecto. Para el actor se convirtió en todo un reto lograr conciliar el sueño. “Era muy difícil la hora de dormir, me acostaba más o menos a las 11 p.m., me despertaba a la 1 a.m. y volver a quedarme dormido era complicado”.

El agotamiento, la falta de energía, el mal humor y la escasa concentración aparecieron como consecuencia de sus noches en vela. “Al no poder dormir, yo pensaba y pensaba mucho en muchas cosas. Mi mente no podía parar, por supuesto, al día siguiente estaba hecho nada”. Desde hace tiempo algo estaba pasando en su mente, y ahora en su cuerpo, y el detonante, en su caso, fue la pandemia.

Al darse cuenta de lo mucho que esto afectaba su vida, comenzó la búsqueda de ayuda profesional. “Alguien me habló del tratamiento con Cannabis Medicinal y me llamó la atención. Dije, ´probemos, esto no debe tener ningún químico, es una planta natural, que siempre ha estado ahí, no me puede hacer daño´” .Julio César nunca tuvo tabúes al respecto, y con la mente abierta en busca de una solución libre de químicos y que le resultara eficaz, inició, hace tres meses, un tratamiento en la Clínica Zerenia, donde a base de Cannabis Medicinal y acompañamiento médico psiquiátrico del doctor Juan Francisco Gálvez, logró en cuestión de semanas una gran mejoría, tanto que ahora no importa la hora, logra conciliar el sueño fácilmente.

Asumir que algo estaba sucediendo en su vida, tomar la decisión de buscar ayuda profesional y sentirse en la libertad de poder hablar abiertamente de un problema que puede afectar a muchas más personas, han sido momentos que el actor ve positivamente como parte del tratamiento. “Hablar sobre algo que a mí me está pasando, sirve para que muchas otras personas a mi alrededor se den cuenta que es válido, tenemos derecho a sentirnos mal y que hay que buscar ayuda”

A la par de su tratamiento, Julio César encuentra en su trabajo como actor la posibilidad de crear, y de esta manera canalizar todo lo que sucede en su vida. Mediante los ensayos, la escritura y los diferentes personajes a los que les da vida, logra comprender mucho de lo que pasa en su interior.

Con el paso del tiempo, y al ver el efecto positivo del Cannabis Medicinal en su cuerpo, Julio César comprendió que la parte más importante de su proceso era la paciencia, que le ha servido para mejorar en otros aspectos, disfrutando y valorando más de pequeños momentos y espacios que le permitan cuidar de su salud mental.