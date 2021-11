Así fue el accidente que afectó el rostro de Óscar Reyes de ‘Pasión de Gavilanes’

Juan Alfonso Baptista fue el actor que le dio vida a Óscar Reyes en Pasión de Gavilanes. Actualmente, se encuentra en las grabaciones de la segunda parte de la exitosa producción que contará con los mismos actores que la protagonizaron y algunos personajes nuevos.

El actor, además de su participación en Pasión de Gavilanes, también se ha destacado por sus personajes en La mujer en el espejo, Gata salvaje, la marca del deseo, Sacrificio de mujer, entre otros. Cuando ‘el gato’ tenía 19 años y estaba comenzando su carrera, sufrió una parálisis facial que lo alejó de las cámaras. En ese momento, se encontraba grabando la telenovela A todo corazón. “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio, y había un boquete de aire. Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: ‘Qué raro’. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba completamente paralizado”, reveló hace un tiempo en entrevista con The Suso’s Show.

Juan Alfonso "El Gato" en The Suso's Show Caracol TV

El venezolano estuvo más de un año en terapias, pues su rostro se vio bastante afectado. Al parecer, se dio por un abrupto cambio de temperatura en su cuerpo. “Fue duro. Me hicieron diferentes exámenes y no daban con la causa. Existía la posibilidad de que el rostro se me quedara torcido, me tocó hablar de nuevo y mi ojo se me secaba por pérdida de lubricación”, afirmó.

Afortunadamente, el actor, que le dio vida a Óscar Reyes, logró recuperarse de ese difícil momento, aunque en la actualidad aún conserva algunas secuelas de ese inexplicable episodio. “Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así un poco raro, pero es por la parálisis”, afirmó.

