Billie Eilish, lo tiene todo, pero padece trastorno neurológico ¿cuál es?

La cantante Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas más aplaudidas de esta generación. Su talento le ha permitido ser la revelación musical alzándose con diversos premios de la industria, incluido el Grammy. Parece tenerlo todo y no sufrir por absolutamente nada. Nada más alejado de la realidad. Billie ha lidiado con un trastorno neurológico desde que era una niña.

La primera vez que se refirió en público a esta situación fue hace unos meses cuando reveló en sus redes que padecía del Síndrome de Tourette, que es abreviado ST o TT.

El síndrome de Billie Eilish

“Son sólo físicos y no son muy notorios para los demás si realmente no prestas atención”, dijo en aquel tiempo refiriéndose a los tics que se convierten en el principal reflejo del síndrome que no tiene cura y empieza a notarse desde edad temprana.

También habló del asunto en The Ellen DeGeneres Show. “No es nada diferente, ¿sabes? nunca dije nada porque no quería que eso definiera quién soy, no quería que fuera como ‘Billie Eilish, la chica que tiene Tourette”, mencionó.

Ahora Billie ha decidido que es tiempo de ahondar en el tema y ha concedido una entrevista que se estrenará por Netflix en el que se sincera sobre su padecimiento y las molestias que le ha causado.

Fue en conversación con David Letterman en su programa de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction” donde ocurrió.

“Si me grabas durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics. No me importa. Es muy raro, no he hablado de ello en absoluto”, dijo, enseguida refirió: “La reacción más común de la gente es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser divertida”.

La intérprete de “Happier than Ever” confesó que no es para nada cómoda la percepción que tiene la gente cuando sus tics salen: “Piensan que estoy haciendo “tic-tac” como un movimiento divertido, algo que me hace sentir ofendida”.

No es la primera vez que Billie se sincera sobre un asunto personal, en el pasado mencionó que estuvo expuesta a la pornografía a muy temprana edad y cómo esto le afectó. También ha hablado sobre lo que ha significado llegar a sentirse cómoda con su aspecto.