Cantante urbana Naty Ash revela por qué la música exorcizó sus demonios

Natty Ash está casada con el exguitarrista de Gun´s and Roses Foto: cortesía artista

La vida de la cantante de música urbana Naty Ash, nacida en Pereira, es una lucha diaria contra demonios que una vez controlaron su vida. Hoy, luego de vencer la anorexia y una vida azarosa, es la voz de éxitos como ‘Repeat’, ‘El cuento’, ‘Sin compromiso’ y ‘Sin miedo’.

Iba a cumplir 30 años cuando decidió que no podía seguir aplazando su sueño de cantar. “Se despertó una fuerza interior y decidí que tenía que hacer algo. A veces, en las decisiones más importantes de la vida, hay que lanzarse. Si lo piensas demasiado, los miedos te paran”.

Y aunque tenía reconocimiento como influencer, y por ser la esposa de Daren Jay Ashba, exguitarrista de los Guns N’ Roses, ha logrado como cantante de música urbana una credibilidad que no pensó tener. “Llegué a Italia a los 8 años y, cuando cantaba, una amiga me cortaba y me decía: ‘No cantes, suenas fatal’. Le creí y, por años, dejé de cantar”.

También te puede interesar: Jhonny Rivera así fue su pasado recogiendo café, ordeñando vacas y como albañil

Su reconciliación con la música fue hace dos años. Naty componía y, pensando en quién cantaría sus letras, comenzó a tomar clases. Fue su profesor quien al oírla le dijo que tenía voz bonita. “Seguí practicando hasta que tuve la confianza de cantar delante de mi esposo, que es un profesional”.

Demonios que atormentaron a Naty Ash

En Italia, Naty tuvo una adolescencia rebelde, frenética y dramática. “A los 15 años comencé a fumar, tomaba y le mezclaba cosas. Un día me tomé un ácido y veía que la gente se derretía. Cuando mi mamá llegó, tenía el teléfono roto, las manos sangrando, el maquillaje y el cabello desordenado. Pasé una noche en el hospital”.

Sus ganas de ser modelo le jugaron una mala pasada. “A los 13 años fui a una agencia y me dijeron que adelgazara. Eso me afectó. Se sumó, además, que en el colegio me empezaron a hacer bullying por no ser de allá y por tener curvas, como buena colombiana. Mi primer año de bachillerato fue terrible”.

Esto desembocó en anorexia. “Empecé a entrenar más, a comer menos, y en un año llegué a pesar 35 kilos. Estaba flaquísima”. La sanación llegó cuando viajó a Colombia. “Mi familia me vio y quedó en shock, mi abuelita lloraba, y al ver a todos tan abatidos, yo comencé a comer y a recuperarme sin necesidad de medicación”.

Aquí las noticias que son tendencia en la farándula y el entretenimiento

Naty, quien reside en Las Vegas, lucha desde la adolescencia contra esos problemas. “Los demonios nunca se van. Están ahí, tratando de sabotear lo que estoy haciendo, pero ya los controlo. Le digo a mi esposo que el día en el que por fin voy a reposar es el día que me muera. Todos los días es una lucha constante”

Naty Ash presentará en mayo Malosa, tema que mezcla reguetón con guaracha. Y para las discotecas, su esposo, Daren Jay Ashba, será el productor de la versión remix electrónica. “Será su primera colaboración de muchas, pero él no tiene nada que ver con mi música, somos dos mundos diferentes”.