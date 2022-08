Carlos Manuel Vesga, de El cartel de los sapos, los eventos que cambiaron su vida

Carlos Manuel Vesga, el actor que interpretó a Emmanuel Villegas, en El cartel de los sapos, el origen, hizo un recorrido por los aspectos y momentos que han impactado su vida, algunos han sido dolorosos y otros le han brindado felicidad.

Carlos Manuel Vesga reveló los momentos cruciales en su vida Foto: Archangel

1. El día que Carlos Manuel Vesga se casó

El primero de junio del 2013 el actor se casó con la también actriz Jimena Durán y ese momento ocupa un lugar preponderante en su vida. “Mi matrimonio. Fue el paso a la madurez, al amor sólido, a la complicidad total, al crecimiento espiritual e intelectual. Soy otra persona (una más consciente, más sana), gracias a que Jimena decidió casarse conmigo”.

2. Cuando la madre de Carlos Manuel falleció

En febrero del 2014 la madre del actor falleció y esto lo confrontó. “La muerte de mi mamá. Un dolor indescriptible, una ausencia que no desaparece. Pero además la muerte de mi mamá hizo de la muerte algo real para mí. Mi propia muerte (como algo que va a suceder realmente) la entendí de verdad cuando mi mamá murió. Eso hace que uno viva la vida de otra manera, más intensa, con mayor deseo y quizá con igual miedo, pero más fuerzas para vencerlo”.

3. El viaje que lo cambió todo

Entre el 2001 y el 2002, Carlos Manuel vivió en el Reino Unido, donde se preparó, y fue una estancia que lo marcó. “Mi viaje a Inglaterra a estudiar. No sólo confirmé mi vocación (el Arte Escénico), aprendí casi todo lo que sé de mi oficio, pude ejercerlo en escenarios y con colegas maravillosos y amplié mis horizontes al conocer más del mundo, sino que desde la distancia pude entender a Colombia. Sus dinámicas sociales, sus realidades, sus dolores y horrores y también su belleza”.

4. La historia de Marbelle

En el 2010, representó a Samuel Medina, el padre de Marbelle en la bionovela sobre la artista llamada Amor sincero. “Fue la producción que me puso en el mapa actoral colombiano. Después he podido interpretar personajes quizá más retadores y de los que me siento más orgulloso, pero Amor Sincero definitivamente disparó mi carrera”.

5. La infancia

“Mi infancia musical. No es un momento específico sino el haber crecido en el entorno de mi familia: mi mamá era directora coral, directora de programación de la ópera de Colombia (mi patio de juegos fue el Teatro Colón), directora ejecutiva de la Filarmónica de Bogotá y mi papá, un gran cantante (que hace poco me contó que de niño salió en la televisión, cantando). En mi casa la música fue siempre el marco de todo lo familiar y se convirtió en el acto humano más sublime para mí”.