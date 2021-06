Carlos Torres, sus miedos y sus amores

Carlos Torres, protagonista de La Reina del Flow, reveló por qué en su casa no estaban de acuerdo con su carrera, cómo es la relación con su novia y su temor más grande.

Carlos Torres es diametralmente opuesto a sus personajes en la tv. El barranquillero, que viene de una familia tradicional decidió, en contra de los deseos de su mamá, que la actuación sería lo suyo. Vea conversó con el actor que interpreta a Charlie Flow en La Reina del Flow; él habló de sus amores, sus miedos y sus pasiones.

PASIÓN Y TEMOR ¿Qué dijeron en tu casa cuando les contaste que serías actor? “Querían que fuera abogado. Mi mamá deseaba que estudiara Derecho. Para mi familia fue sorpresivo, porque no tiene conocimiento del medio, y no teníamos un cantante o un actor. Mi mamá dijo: ‘¿eso qué es?, ¿cómo se hace?’. Cuando le dije que quería venirme a Bogotá a estudiar actuación, pensó que era un pasatiempo. Me decía: ‘piénsalo mejor’, y le dieron todos los miedos que les dan a las mamás”.

¿Y en qué momento tu mamá perdió el miedo? “Después de ver que pasó un año y seguía estudiando y queriendo aprender, ella se dio cuenta de que iba en serio. Luego ya estaba feliz, cuando empecé a trabajar en Padres e Hijos. Igual la recomendación de la familia sigue siendo la misma: que aproveche el cuarto de hora y que piense en un plan B, indudablemente esta carrera es inestable”.

¿Y tú a qué le temes? “Definitivamente a la pérdida de un ser querido”.

EL AMOR Llevas casi ocho años de novio con Johana Castro. ¿Cómo va ese noviazgo? “Tenemos una relación muy estable, y eso ayuda a que uno esté bien en todo, a estar concentrado”.

¿Y cuál es el paso siguiente, han pensado en casarse y tener hijos? “Por ahora, lo importante es que siga así de estable”.

¿Pero piensas en matrimonio? “Claro que en un futuro me veo casado, pero digamos que vivo mi relación normal, día a día”.

¿Te gustaría ser papá? “En un futuro, claro”.

¿Qué crees es lo más difícil de tener una relación como actor? “Yo creo que ninguna relación es fácil. Lo más difícil de nosotros como actores es que estamos expuestos, pero todas las relaciones son difíciles. El hecho de ser actor no creo que la complique. Las relaciones funcionan o no, sin importar qué hagan, no es un tema del trabajo ni de la profesión, el asunto es tener tolerancia, paciencia, empatía”.

Siendo tú actor, ¿tu novia es celosa? “En ese sentido, ella entiende mi profesión”.

¿Qué disfrutan juntos? “Nos encanta comer rico, ir a un buen restaurante, una buena charla, el teatro”.

¿Cómo has logrado una relación de noviazgo tan estable? “Tengo una relación tranquila, de confianza, donde somos ante todo amigos que se apoyan mutuamente”.

