Carlos Velásquez, de ‘La Niña’, murió cuatro veces: “no lo termino de superar”

Durante el 2020 y el 2021, millones de personas alrededor del mundo murieron a causa del covid-19, entre ellos, algunos actores como Fabio Restrepo.

Carlos Velásquez, recordado por su papel del ‘comandante Roncancio’ en La Niña, de Caracol Televisión, no fue ajeno a esa enfermedad. Mientras se encontraba en unos rodajes contrajo el virus. Inicialmente, el actor pensaba que los síntomas correspondían a una deshidratación.

¿Qué le pasó a Carlos Velásquez?

Durante una entrevista con el programa Lo sé todo, el reconocido actor reveló el proceso que tuvo que enfrentar al contagiarse de esa enfermedad. “Yo estaba seguro que era una deshidratación, porque ya me había dado antes; entonces yo fui al hospital a que me hidrataran, que me pusieran suero; pero resulta que me hicieron la prueba PCR y di positivo”, aseguró. Con el paso de los días, los síntomas comenzaron a empeorar, hasta el punto que tuvo que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. “Llegó un momento en que yo me caí, no podía sostenerme de pie. Me dejaron en el hospital, me entubaron y duré mes y medio en ese estado y en una UCI”.

De acuerdo con sus declaraciones, estando en ese lugar murió cuatro veces. “No me acuerdo de nada, lo que sé es que me contaron que llevaron al hospital y pasaron 45 días. Me contaron que yo me morí 4 veces. No vi un túnel, vi fue una carretera pavimentada con sal. Yo estoy vivo porque Dios así lo quiso, y todavía no lo termino de superar, pero ahí voy”. aseguró.

Durante su estadía en la clínica, el actor sufrió un paro cardiorrespiratorio y uno cardíaco. “Mejor dicho, faltó que me pasaran un camión por encima”, aseguró.

Carlos Velásquez luchó por su vida

El actor logró superar ese impase. Sin embargo, para su completa recuperación, le tuvieron que hacer una traqueostomía para que pudiera respirar mejor. Aunque han pasado varios meses desde ese episodio, hasta hace un mes tuvo que alimentarse de una sonda nasogástrica. “Después que me quitaron la traqueo pude comer bien y todo… ya me pude manejar mejor en esta vaina”, señaló.

Como consecuencia de esa enfermedad, perdió 18 kilos y le quedaron otras secuelas en su cuerpo. “Casi no se me escuchaba la voz, se me deterioró más la visión, a mí prácticamente me tocó aprender de nuevo a caminar y casi que aprender a hablar también; ahí estoy haciendo ejercicios para recuperar la masa muscular…Ya no tengo ese bicho… y bueno, feliz de estar recuperándome”.

¿Quién es Carlos Velásquez?

Carlos Enrique Velásquez Villa, se ha destacado por sus múltiples papeles en el cine, el teatro y la televisión colombiana. Además de actor, también se ha desempeñado como locutor y maestro de arte dramático integral.