Carolina Cruz, Luly Bossa y otras famosas que no se rindieron por sus hijos

El Día de la Madre en Colombia es una de las fechas más especiales que se celebra en el año. Es una oportunidad para homenajear a todas las mujeres valientes que han dado todo por sus hijos.

En el mundo de la farándula colombiana hay varias famosas que no la han tenido fácil, pues sus hijos han nacido con alguna complicación de salud, por lo que han requerido más atención. No obstante, son mujeres guerreras que dan la vida por ellos. A continuación, te contamos quiénes son algunas de ellas.

Carolina Cruz

En febrero del año pasado nació Salvador, su hijo menor con el actor Lincoln Palomeque. Aunque al principio todo parecía haber salido bien, el pequeño nació con tortícolis gestacional, una condición que le afectó el tamaño de su cabeza. “A él le miden el perímetro cefálico y se dan cuenta que está más grande de lo normal. Eso fue el 28 de mayo. Le hacen unos rayos X y se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia, porque la hidrocefalia es cuando el agüita entra en el cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. Lo de Salva, el agüita estaba afuera del cerebro, lo que nunca le ha ocasionado problemas neurológicos, en su desarrollo”, dijo hace un tiempo la presentadora de Día a Día.

A raíz de esa complicación de salud, el pequeño tuvo que someterse a intensas terapias, pero afortunadamente, todo salió muy bien, y el niño ya está completamente sano. En sus redes sociales, Carolina mostró todo el proceso que tuvo que vivir durante esos meses, ganándose la admiración de miles de internautas quienes aseguraron que es una excelente mamá.

Luly Bossa

La actriz Luly Bossa es otra de las mujeres más admiradas. Su hijo Ángelo sufre de una enfermedad llamada distrofia muscular, que le impide la movilidad. Tanto la actriz como el joven, han tenido que enfrentar fuertes luchas contra el sistema de salud, e incluso los mismos médicos, quienes en varias oportunidades le han dado diagnósticos desalentadores.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos… Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, le contó hace un tiempo a la revista Vea, donde también aseguró que ha enfrentado épocas de peleas con las EPS para obtener exámenes, medicamentos y terapias.

Yuly Ferreira

La actriz Yuly Ferreira y su esposo, el también actor Fabián Ríos, han tenido que enfrentar una condición médica llamada sensibilidad alimenticia, que presenta su hija mayor, Lucía. Según han revelado en diferentes entrevistas, la niña no puede comer todos los alimentos.

Con ayuda de profesionales, los artistas tuvieron que cambiar sus hábitos alimenticios por productos que son poco conocidos, pero que son ideales para la alimentación de la niña. Según dijo Fabián, en varias oportunidades su esposa lloraba porque no sabía manejar las sensibilidades de su hija. Inicialmente, la niña tenía 41 sensibilidades. Ahora, gracias a todos los cuidados cuenta con menos de 12.

Pilar Schmitt

En una oportunidad, la presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol le contó a El Espectador que su segundo hijo sufrió una lesión en el cerebro que retrasó su desarrollo motor. Afortunadamente, lograron identificarla a tiempo y evitaron que se convirtiera en una parálisis cerebral. “Volteaba involuntariamente el brazo izquierdo, su cuerpo solía recostarse hacia ese lado y los músculos de la cara eran muy rígidos. Además tenía un cachete medio caído”, dijo la presentadora en el 2018. Según reveló en ese entonces, esa fue uno de los momentos más difíciles de su vida.