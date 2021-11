¿Cómo logró Carlos Calero de ‘Yo me llamo’ perder 12 kilos?

“En algunas ocasiones he estado gordo, otras veces, cachetón, pero en verdad eso no me ha importado. Realmente, ahora, como estoy ahora, me siento muy bien, pero los cambios interiores son los más importantes”, dice Carlos, refiriéndose a su nueva figura: perdió 12 kilos de peso.

Sofía, la hija del barranquillero, decidió ponerlo en contacto con la doctora Victoria Escalante, especialista que trata a Laura Tobón y a Carolina Cruz, ambas colegas de Carlos. A partir de ese momento su vida cambió. “A finales del año pasado, la doctora identificó que yo tenía sobrepeso, patrones inadecuados de nutrición, hipotiroidismo y agotamiento severo por estrés oxidactivo. Desde ese entonces he venido aprendiendo a combatir la ignorancia alimenticia, a través de la medicina biológica”.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Carlos cuenta que él y su familia pensaban que estaban comiendo sanamente, porque decidían dejar de comer una o dos harinas en sus comidas, pero juntos han descubierto que estaban en un gran error, pues su doctora les hizo caer en cuenta que la solución no está en dejar de comer, sino en consumir lo que realmente alimenta al cuerpo.

“Me siento saludable, con energía, estoy tranquilo, he bajado 12 kilos con dieta y control médico. No me privo de comer porque eso es lo primero que uno piensa cuando le mencionan la palabra dieta. Lo más complicado de este proceso fue el cambio de la rutina, en cuanto a la alimentación, pero después que le agarré el ritmo al nuevo plan alimenticio quedé tranquilo”, asegura el presentador, quien llegó a pesar 99 kilos, y ahora es feliz con 87, para él, su peso ideal, pues está satisfecho con los resultados y siente que su organismo agradece estos nuevos hábitos, pues cada vez comete menos errores con su cuerpo.

Te puede interesar: Así lucía Carlos calero hace 25 años

Primero la salud

Para el presentador barranquillero, una de las cosas más importantes en la vida es tener buena salud. Esta pandemia no le dejó buenos recuerdos, pues en enero sus padres estuvieron hospitalizados como consecuencia del covid-19. Él también salió positivo. “Me tuvo 25 días encerrado en mi casa, y pasé la cuarentena en el cuarto de mi hija. Nunca supe el momento y el lugar preciso en el que me contagié, porque siempre he sido muy cuidadoso con el tema de la bioseguridad, pero, gracias a Dios, todo estuvo bien, solo me tuve que cuidar”, recuerda Carlos.