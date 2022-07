Compositor de Rata de dos patas revela que se inspiró en expresidente. ¿Cuál es?

Sin duda la canción más famosa de Paquita es Rata de dos patas Foto: Getty

Sin duda el éxito de la mexicana Paquita la del barrio es la canción Rata de dos patas. El tema, que se volvió uno obligado en situaciones de despecho y suena sin falta en sus conciertos, donde la gente la canta de memoria es dedicado a un amor que traicionó el sentimiento, a tal punto que lo compara con un animal rastrero.

Siempre se ha dicho que está dedicado al ex de la cantante, que justamente se encuentra en una gira de conciertos por México. No obstante, ahora TvNotas reporta que esto no es toda la verdad, según entrevista vista en el espacio échale Compay.

Aunque la letra se circunscribe dentro de las relaciones sentimentales fallidas una reciente entrevista al autor de la canción dejó al descubierto que también se inspiró en un político mexicano cuyo nombre ha evitado decir por respeto a esa figura, sin embargo, ahora habla un poco más abiertamente expresando que desea que dicho personaje entienda que él es un compositor y escribir letras es solo su trabajo, pero de ninguna manera quiso faltarle a su dignidad o respeto.

EXPRESIDENTE QUE SIRVIÓ DE INSPIRACIÓN PARA RATA DE DOS PATAS

Manuel Eduardo Toscano, autor de Rata de dos patas, confesó que las expresiones “culebra ponzoñosa” y “adefesio mal hecho” las logró luego de darse cuenta de que

el público canta con bastante pasión las letras que se vuelven insultos y pensó en que podría hacer un tema que en sí mismo fuera un insulto. Fue así como comenzó el proceso de creación y el primer personaje que se le vino a la cabeza en esa etapa fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El compositor dijo en el programa Échale, compay, que Rata de dos patas la hizo por encargo.

“Un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba contra los hombres, la gente berreaba. La gente no se prendía tanto como con los insultos”, Luego fue cuando dijo y si toda la canción es un gran reproche: “¿Qué sucedería si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto?”.

En el trabajo de creación fue su gran inspiración el mencionado exmandatario azteca, aunque “por respeto”, decidió no revelar su nombre.

“En aquellos años, había sido presidente de la República un señor que era peloncito con orejas grandotas. Pero no podíamos, ni el día de hoy, faltarle el respeto a ese personaje. Pero todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con él, si llega a escuchar a esta entrevista que entienda que es mi profesión, y ahí empecé”, dijo el notable compositor.

Otra de las anécdotas que contó y TvNotas refirió fue que Paquita la escuchó y le pareció que era demasiado fuerte y directa, pero le había gustado. La canción quedó quieta y luego, en un siguiente encuentro ya Paquita le dijo que la grabaría.