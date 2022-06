“Creen que no soy real”: Veronika Rajek fue discriminada por ser bella

Hay historias en redes sociales que realmente sorprenden. La de Veronika Rajek, es una de ellas. La joven de 25 años denunció hace unos días que se sintió discriminada porque le cerraron su cuenta de Instagram por una particular razón. Según aseguró, lo hicieron por ser “demasiado bella”.

¿Quién es Veronika Rajek, la modelo a la que le cerraron el Instagram por ser “demasiado bonita”?

Veronica Rajek es una modelo eslovaca de 25 años. En su cuenta de Instagram tiene 1,3 millones de seguidores y allí se destacan sus fotos y videos presumiendo su belleza, que es halagada por miles de personas. Sin embargo, para su sorpresa y la de muchos, algunos internautas han creído que ella es un robot, que su cuenta es falsa y que se hace pasar por alguien más, todo por su exagerada belleza.

En entrevista con el portal Lad Bible, una editorial digital británica, la modelo afirmó: “me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que exista”. Por esa razón, Veronika aseguró que se sintió discriminada.

Asimismo, la joven relató que durante toda su vida ha tenido que lidiar con comentarios negativos y que, como si fuera poco, supuestamente muchas personas no se atreven a hablar con ella por su belleza. Eso le ha impedido, según ella, tener muchos amigos, ya que se intimidan cuando están cerca suyo. “Las personas no quieren hablar conmigo. La gente me lo pone más difícil porque soy hermosa”.

De acuerdo con sus declaraciones, no retoca sus fotos y tampoco tiene cirugías estéticas, únicamente utiliza una aplicación para suavizar su piel.

Veronika es reconocida por haber sido finalista del certamen de belleza de Eslovaquia en el 2016 y Miss Summer 2015. También, se ha desempeñado como modelo de importantes marcas como Dolce and Gabbana, Blumarine, Vera Wang, Hide & Jack, Moschino and Philip Plain. Además, incursiona en la plataforma de Onlyfans.

Veronika nació en 1996 y desde los 14 años se desempeña como modelo. En sus redes sociales entrena a diario para mantener su físico que diariamente es elogiado por millones de seguidores, aunque muchos le digan que es “demasiado perfecta para ser real”.