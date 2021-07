¿Cuál es la clave para lograr una belleza sin límites?

Andrea Cerpa, médica estética- antienvejecimiento y regenerativa. Siempre le han gustado los retos, de ahí su gusto por la cirugía plástica facial, y sabe que su reputación profesional depende de los resultados que obtenga y vean sus pacientes. Es cartagenera, egresada de la Universidad del Rosario y Médica Estética Antiage y Regenerativa con especialización en Medicina y Cirugía Estética facial de la Complutense de Madrid. Tiene cuatro años de experiencia, de los cuales los dos últimos se ha enfocado en la zona facial.

Andrea Ruiz, médica especialista en bioenergética. Siempre quiso ser anestesióloga, porque desde que se graduó de Medicina General, en la Universidad Corpas, le apasionaba todo lo que estaba relacionado con el dolor. Pero en Colombia no es tan fácil obtener una especialización en esta área, así que le llevó por el camino de la medicina bioenérgetica, en la cual realizó su especialización, además de varios estudios en distintas áreas de esta especialidad.

César Barrera, cirujano plástico-estético y reconstructivo. Haber hecho su práctica profesional en la unidad de quemados en el Hospital Simón Bolívar, logró que el doctor Barrera, egresado de la Universidad El Bosque, en Bogotá, sintiera afinidad por la cirugía plástica, de ahí que durante 15 años esta profesión se haya convertido en su camino y forma de vida. Pero no solo se dedica a moldear cuerpos, su pasión por la cirugía reconstructiva, lo ha mantenido vigente como voluntario de Operación Sonrisa Colombia y a ser jefe del servicio en cirugía plástica de la sub unidad de la Red Sur de Salud de Bogotá.

Érika Ordóñez, la creadora de sonrisas 24 kilates. Este es el concepto con el que la odontóloga esteticista motiva a sus pacientes para que antes de un diseño de sonrisa se realicen una valoración a conciencia sobre el estado de sus dientes. Motivada por sus padres y hermano, empezó a estudiar Odontología en la Universidad Autónoma de Manizales, donde, por fortuna, desde el primer semestre se enamoró de la carrera. “Fue amor a primera vista”, dice.

Javier Vaca, médico y cirujano estético. De no haber sido cirujano estético, quizás hubiera sido arquitecto. Moldear, construir, remodelar y arreglar es su pasión; de ahí que el pincel y el bisturí sean sus mejores aliados. Sus 12 años de trabajo en los quirófanos le han enseñado que la experiencia hace al maestro, pero no por ello, las cirugías se vuelven rutinarias. Al contrario, el respeto por su profesión es tal, que antes de cualquier procedimiento se encomienda a Dios. “Cada paciente es un reto diferente, se comportan distinto y no debo bajar la guardia, nunca puedo decir: ‘ah, otra lipo y ya’ (…). Hay que tener cierto grado de temor porque eso implica que no vea el trabajo como algo rutinario”.

Diego Pallares, odontólogo general con énfasis en estética dental y rehabilitación oral. Hace once años se graduó de la Universidad San Martín de Barranquilla, y hace siete ejerce la odontología. Comenzó con odontología general y, poco a poco, se fue enganchando con la odontología estética. Es uno de los odontólogos más consultados en Barranquilla, y asegura que el 80 por ciento de sus pacientes son mujeres, entre los 18 y 40 años; sin embargo, reconoce que los hombres cada vez más se han volcado al cuidado personal y bucal.

Jairo Jaramillo, odontólogo estético- ortodoncista. Desde antes de graduarse como odontólogo de la Universidad Javeriana, hace 10 años, el doctor Jaramillo tenía claro que quería enfocarse en la parte estética, pero sabía que para lograr excelentes resultados debía partir de que sus pacientes tuvieran una buena dentadura en su parte funcional, y por eso se especializó en ortodoncia en la Universidad UniCieo. No contento con ello, complementó sus estudios en armonización facial, porque es un convencido de que los labios son el marco de la sonrisa y no basta con tener unos dientes bonitos si no se van a lucir bien.

