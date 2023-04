Dany Hoyos, el popular Suso habla de salud mental: “estoy en terapia”

Dany Hoyos habló de salud mental Foto: Cortesía

Dany Hoyos, el popular Suso el Paspi, estará en temporada teatral con Suso a la carta, durante los próximos 20, 21 y 22 de abril a las 8 p.m. en el teatro Arlequín de Casa E Borrero. El montaje además de buscar entretener, como usualmente lo hace el comediante antioqueño, habla de la importancia de la salud mental, trastornos psicológicos, el suicidio, la depresión, la ansiedad y el matoneo en el colegio. Suso cuenta sus traumas y le hace unas cartas a su papá ausente y a los compañeros que le hacían matoneo en épocas estudiantiles.

A lo largo de la obra, los asistentes podrán escribirle una carta a Suso para que este la lea. Hablar de salud mental no es solo un tema de obra para Dany Hoyos, quien encarna al popular Suso, para él es un tema primordial sobre el que habla y desea que otros refieran sin tabú.

Dany siente satisfacción al tocar el tema en su obra, que ya ha expuesto en varias ciudades, cuando escucha opiniones de sus asistentes. “Nos ha pasado mucho que la gente al final de show, nos dice cosas…por ejemplo me pasó que me dijeron ´si mi hermana hubiera visto esta obra no se hubiera suicidado´ y cosas así muy dolorosas, pero también que nos da un poquito de esperanza para hablar de la salud mental y hablar de estas situaciones con humor”.

En su caso particular también ha tenido que recurrir a profesional para tratar inconvenientes en este aspecto. “Yo quiero aclarar, yo no tengo depresión ni nada de esas cosas. Yo viví unas etapas de abulia, que es un desgaste, como una apatía a la existencia, es una falta de entusiasmo. ¿cómo lo descubrí? Eso es un proceso largo, digamos que mi vida llevaba mucho trabajo, trabajaba más de 12 horas, no dormía. A mis seres queridos no los veía casi, entonces ahí dije: ´algo está pasando´. Empecé como a ahondar en eso y a consultar psicólogos y profesionales de la salud mental y bueno, ahí sigo en este proceso. También soy muy curioso de todos los procesos humanos, siempre estoy muy pendiente de eso, eso es como mi profesión”.

El comediante supo que padecía de eso cuando no se emocionó con un triunfo que anheló. “En el 2016, fue como un año de desgano donde yo descubro eso… estaba en Europa en una gira precisamente y el Medellín quedó campeón (de fútbol) y no me generó emoción, sabiendo que soy tan hincha … y pues dije ´algo está pasando aquí porque ni con esto ni novia, ni trabajo, ni nada; entonces esto tiene que ser por algo y empecé a consultar y fue un proceso difícil al principio, porque hay que reconocerlo, pero ya estoy bien”.

Para el artista es importante estar atento a ciertos signos que pueden ser alarma. “Cuando tienes desgano por tu trabajo que antes te apasionaba y ahora no; cuando las cosas que antes te gustaban y ya no te gustan; cuando empiezas a aislarte y ya no quieres compartir con la gente; cuando te dan igual tus relaciones personales; si tengo novia o no tengo novia, si tengo pareja o no tengo, ese tipo de cosas y cuando no estás durmiendo bien. Tú reúnes ese tipo de cosas y si todas salen es porque algo está pasando contigo”, puntualizó.

Dany sigue apoyándose en la ayuda profesional, pese a que ya se siente bien. “Pues a mí me sirvió mucho psicólogos, pues todavía tengo mi terapeuta, estoy en terapia, me sirvió mucho dormir 7 u 8 horas diarias y socializar. Socializar sirve mucho y concentrarse en las pequeñas cosas. Mira nosotras valoramos mucho cosas que no valen la pena por ejemplo, hay que estar menos conectado con el celular y más con la gente real, eso sirve, compartir más con la familia, no todo tiene que ser trabajo”.