Deformada e irreconocible quedó Linda Evangelista por tratamiento estético

La supermodelo Linda Evangelista, que en la década de los 90 se convirtió junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell en las más famosas y solicitadas, atraviesa un difícil momento hoy a sus 56 años.

Así lo confesó en su Instagram con un escrito donde contó que un tratamiento estético al que se sometió hace cinco años aumentó, en vez de disminuir, sus células adiposas, un efecto secundario poco común. “He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH”. Esto llevó a que quedara “permanentemente deformada” por una reacción adversa de un procedimiento de reducción de grasa. El tratamiento que se practicó es también conocido como criolipolisis.

“Me han dejado, tal como me han descrito los medios, ‘irreconocible’”.

La canadiense dijo que fue sometida a dos cirugías buscando corregir los efectos, pero estas no funcionaron. Esta situación es lo que la ha alejado de las cámaras, los eventos y las pasarelas. “Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras la carrera de mis compañeras ha prosperado: la razón es que fui brutalmente desfigurada por (un procedimiento) que acabó haciendo lo contrario de lo que prometía”, escribió explicando que este, “no solo destruyó mi sustento, sino que me ha sumergido en un ciclo de gran depresión, de una tristeza profunda y de un muy hondo autodesprecio”.

La modelo que demandó a por 50 millones de dólares a Zeltiq Aesthetics, quienes le practicaron los procedimientos, según reporta CNN, se siente prisionera y contar lo sucedido en redes, de alguna manera le da la posibilidad de seguir adelante. “Estoy tan cansada de vivir de esta manera”, escribió en otro momento del comunicado.

“Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no parezco yo”.

La comunicación ha despertado la solidaridad y el apoyo de otros famosos como Cindy Crawford, Gwyneth Paltrow, Jeremy Scott y Brandon Maxwell.