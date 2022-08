Diego Camargo y por qué los comediantes son infelices “hacer comedia duele”

Diego Camargo que ahora recorre el país con Sin límites, su espectáculo de celebración, pues está cumpliendo 30 años en el oficio, recordó con Vea que en sus inicios cuando era estudiante de Ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes no se conformaba con regresar a su casa, en el Norte de la capital, después de clase en una buseta como lo hacían sus compañeros, sino que convertía el pasillo de ese medio en un escenario. Que le dieran dinero era lo de menos. También eran tarimas las plazoletas de las universidades vecinas donde se anunciaba como cuentero, pues para la época el concepto de comediante no era entendido.

Diego Camargo es considerado uno de los precursores del stand up comedy. Fue el primer director de Comediantes de la noche

Hoy no solo tiene un escenario y un público que lo aplaude, sino que ha tenido una carrera brillante y se cuenta dentro de los precursores del famoso stand up comedy en el país. Admite que en realidad el éxito siempre lo ha acompañado. Aunque solo hasta hace unos 12 años vive solo de la comedia, antes también fue un hombre muy exitoso.

HISTORIA DE VIDA DE DIEGO CAMARGO

“Hay que decirlo, solo he vivido 12 años del oficio. Me demoré 18 años, pero mientras tanto fui periodista de El Tiempo, director de televisión, asesor del gobierno, director de contenido de emisoras de Candela. Tuve papeles importantes, me ganaba mucho dinero”, eso sin contar que estudió guion de cine en Cuba, montaje de cine en España y edición de cine en Argentina, siempre becado, porque también hay que decir que Camargo es un tipo brillante. Él atribuye parte de esto a la suerte y otra a que duerme poco.

También te puede interesar. Diego Guarnizo el diseñador de vestuario de novelas que se convirtió el prestigioso creador de moda

Cuando decidió que prefería solo vivir de la comedia, y no tenerla como hobbie, su esposa, la periodista Martha Beltrán lo apoyó y es de los pocos que puede decir que todo fluyó. Además de giras, nacionales e internacionales, se convirtió en el director de Comediantes de la noche de RCN. Sin duda un privilegiado de la vida, no obstante, él aclara que no siempre eso significa felicidad. Lo cual no es algo nuevo, cuando reflexiona sobre ello, y al preguntarle si es cierto aquello de que quienes hacen reír son cascarrabias, refiere casos como el de Jim Carrey que es depresivo y alcohólico o Robin Williams que se suicidó y explica que irremediablemente los comediantes sufren y esa infelicidad es inherente a su profesión. “Te voy a explicar el porqué. La comedia se basa en buscar las cosas que no funcionan de la vida. Los fallos. La mayoría de la gente que hace comedia es porque busca esas cosas que no funcionan. Estamos programados para encontrar los fallos de la vida y eso termina siendo una maldición, razón por la cual en el escenario funcionamos. Hacer comedia duele, es una carga, siempre estamos depresivos, obviamente somos divertidos, cuando estamos conectados, pero el otro porcentaje no… He tenido cenas con comediantes donde el mesero se acerca a la mesa y dice que es la más aburrida. La gente se imagina que somos solo risas y no es así”.

Aquí más noticias que te pueden interesar para estar al día en el entretenimiento

DIEGO CAMARGO SEPARADO

Ahora que celebra sus 30 años, Diego está de plácemes sin duda, pero también recuerda que hace cinco meses se separó y espera seguir siendo amigo de su ex. “Eso espero… porque además tengo 17 años de recuerdos chéveres bonitos, de ser amigos”. Sin embargo, este proceso tiene un aspecto doloroso que le cuesta. “Lo más difícil es no poder levantarme a hacerle el desayuno a mi hija Ana, que es el amor de mi vida. Me duele y me cuesta no sentarme con ella cada mañana”, Ahora hablan a diario, peor no verla le afecta, por ello cuando la vea y habla con ella es lo que lo pone feliz.

Aquí más historias de vida de famosos

Volviendo a su celebración de carrera, Sin límites, su espectáculo, considera que es el mejor que ha hecho. “Es el más honesto que he hecho, hablo de mí, y ha resultado en el show más divertido. Por primera vez no me da miedo decir nada, por eso se llama así. Es el más real y divertido que no imaginé que podía hacer”.