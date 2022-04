Dramático testimonio. Moisés Angulo reveló cómo su esposa se sanó milagrosamente

Moisés Angulo Foto: Johan López

Moisés Angulo vivió una historia de fe cuando su esposa estuvo en grave peligro por covid. Este es el testimonio del profesor de Yo me llamo, del cual queda como recuerdo el tema Late mi corazón, una melodía de agradecimiento a Dios y de amor hacia Diana.

Moisés y Diana Montoya contrajeron matrimonio en 1986 y son padres de Juan, quien ya los convirtió en abuelos. Para el cantante, su esposa lo es todo y no concebiría su vida sin ella. Diana ha sido fundamental no solo en la carrera profesional del barranquillero, sino en su vida. A finales del año pasado, el covid puso su vida en alto riesgo. “Yo resulté contagiado y le transmití el virus a ella, y pese a que Diana es una mujer que siempre había gozado de buena salud, presentó graves complicaciones. Los espasmos en el pecho terminaron convirtiéndose en neumonía y su salud se deterioraba cada vez más y la llevamos a la clínica por urgencias”.

Moisés Angulo no perdió la fe

Diana permaneció 26 días hospitalizada, y en este tiempo Moisés y su familia protagonizaron esta dramática historia la cual recuerda con nostalgia. “Pasamos del drama al terror cuando él médico me dijo, ´Yo de usted hace ocho días hubiera intubado a su esposa. Respetamos sus creencias y su fe´. yo estaba seguro que no la iban a intubar y además mucha gente me decía que no permitiera que lo hicieran porque podía morir. En medio de mi desesperación, cuando los médicos me dicen eso, a mí me tembló el alma”. Llorando, el artista se dirigió al lugar donde estaba su esposa. “Ella me dijo, ´papi, has lo que tengas que hacer, porque estoy muy mal´”. La pareja tomó la decisión y se prometió que vería junta el lanzamiento de Yo me llamo, que sería pronto. “Con esa promesa cerró sus ojos y fue intubada y sedada. Vimos con prontitud que su salud mejoraba y a los seis días cuando la iban a extubar me llaman de la clínica a decirme que el sistema intestinal de Diana había colapsado y tenían que operarla de inmediato o podría morir. Quedamos a merced de un milagro”.

En sus redes sociales, el cantante pidió a sus seguidores que lo acompañaran en ese duro momento de su vida y se unieran a él en cadena de oración para pedir por la recuperación de Diana

“Durante el proceso de recuperación yo iba a acompañarla, me arrodillaba junto a su cama y le cantaba. Un día le estaba cantando Late mi corazón, un tema que había hecho dos meses atrás para inspirar gente que había tenido problemas por la pandemia, cuando ella movió ligeramente los pies. Pensé que era algo que le estaba incomodando, pero después me dí cuenta que ella estaba respondiendo a la canción”, contó emocionado Moisés, que aunque se había comprometido a grabar el tema con dos colegas suyos, los llamó y después de contarles la conmovedora historia, les dijo que había tomado otra decisión. “Le iba a dedicar esa canción como un homenaje de gratitud a Dios y dedicada a mi esposa, porque yo sabía que ella iba a salir de ahí. Es la banda sonora de todo esto que ha pasado, es una canción real, en ella hay experiencias, emociones y un milagro”.

El cantautor confiesa que pasó por todos los estados viendo a su esposa luchar por su vida. “Yo me arrodillaba, lloraba, estaba como un trapo, pero siempre estuvo encendida la llama de la fe. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y nunca albergué la posibilidad de que ella muriera. Sabía que Dios me iba a regalar otro poco de años con mi esposa. Ahora estamos disfrutando el bocado de lo más elemental. Queremos disfrutar esta nueva oportunidad que nos está dando Dios”.