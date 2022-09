Dura revelación de Ana Vargas de La W: “tengo cáncer en etapa 3”

La periodista de la emisora La W, Ana Vargas, quien es una voz habitual en las mañanas y ofrece las noticias desde la Florida, Estados Unidos, sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que fue diagnosticada con cáncer de seno.

La periodista Ana Vargas reveló que lucha contra el cáncer de seno Foto: Instagram

Ana Vargas, de La W, fue diagnosticada con cáncer

La comunicadora aparece en un video inicialmente con un turbante que luego se quita y deja al descubierto su cabeza rapada, producto de las quimioterapias a las que ha sido sometida. También indicó qué la motivó a hacer pública su lucha contra la enfermedad.

“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena”, dijo. La comunicadora de 31 años y explicó cómo asumió la noticia cuando la recibió.

Aquí más historias de vida de famosos

“Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer pues cuesta, yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que tenga cáncer, incluso, ahora que tengo cambio de look, todavía a veces me veo en el espejo y digo no lo puedo creer, pero fue lo que me tocó”. Ana, quien se convirtió en madre el año pasado explicó que ha sido duro lo vivido por su pequeña, pero también se siente optimista. “Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara, es como si se te pusiera en pausa y de repente ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida”.

Ana Vargas, sobre el cáncer: “Me da miedo”

En otro momento reveló sus momentos de temor. “Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que yo no pudiera estar en la vida de ella”.

La comunicadora lleva dos quimioterapias y estas han sido benéficas para su tratamiento, eso se lo ha dicho su especialista, también envió un mensaje a sus seguidores para que estén atentos a su cuerpo y los signos de alerta que este pueda emitir.

“Quisiera que, con este video, si usted está en su casa, esta noche, usted se toque, se toque bien, manoséese, porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no fuera tan dramático y tan duro como lo es hoy en día, así que si usted me quiere hacer feliz por favor, esta noche tóquese”, agregó.

También te puede interesar: Diva Jesurum reveló que padeció cáncer de no

Ana se convirtió en madre el 28 de mayo del 2021 de una niña a quien llamó Miranda. La periodista goza de bastante popularidad no solo en Colombia donde se escucha La W, sino en toda latina del sur de La Florida y varios países de la región a donde llega el noticiero de la emisora que se emite en las mañana.

Aquí todas las noticias del entretenimiento