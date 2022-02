Egan Bernal: todo lo que ha hecho para alcanzar sus sueños

El niño maravilla, el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, es un hombre familiar en esencia. Apegado a los suyos, callado, constante y amoroso. Quien lo conoce solo puede hablar de lo especial que es, y de lo merecido de sus triunfos. Omar Pachón Bernal, su primo hermano, ha sido testigo de primera mano de todas sus luchas.

“Lo vi crecer, lo tuve en los brazos. Se enroló en esto del ciclismo desde muy chiquito, aunque mi tío no quería que fuera ciclista. Eso se lleva en la sangre, somos de familia de ciclistas”. Los suyos fueron testigos del esfuerzo que representó esa primera carrera, en la que compitió con bicicleta y zapatillas prestadas. Ganó, y su familia siempre estuvo apoyándolo. Vivió con sus padres en la casa de su abuelo, durante los primeros años de vida. “Fue un niño muy juicioso y educado. Duró un tiempo viviendo con nosotros y yo era quien lo cuidaba, mientras el papá y la mamá trabajaban”, contó su tía, Gloria Bernal, quien se hizo cargo de sus tres hijos, Omar, Johanna y Mayeline, y de Egan. “Estuve con él hasta los 5 años. Ellos se fueron de la casa porque compraron la suya”.

Aunque el campeón del Tour de Francia era un pequeño que siempre acataba las reglas, la tía no olvida un incidente que la marcó muchísimo. “Tenía 3 años y montaba en un triciclo azul, de pasta, se cayó de una escalera y se rompió una ceja. La mamá estaba trabajando, y yo estaba asustada porque él botaba mucha sangre. Llegamos al hospital y decía que quería a la tía. El doctor estaba muy bravo, porque hasta que yo no entré no se dejó coser. Le cogieron 3 puntos, no fue grave, pero me asusté muchísimo”

Egan Bernal, el constructor

Su primo recuerda varias travesuras que hicieron juntos. “En el patio de la casa había un solar con materas, flores y rosas, que estaban armadas en uno de esos camarotes metálicos antiguos. Nosotros, ingeniosos, como buenos colombianos, las bajamos todas, cogimos el camarote e hicimos un bus. Estábamos todos los primos¨. Cuando los padres llegaron les dieron un fuerte regaño porque dañaron todas las flores del jardín.

El 2018 marcaría el inicio de su preparación para el destino que se escribió el 28 de julio de 2019 en los Campos Elíseos. Egan ese año pasó a integrar el equipo Sky, donde ofició como gregario del campeón Chris Froome y de Geraint Thomas. De hecho, ese rol lo llevó, hasta último minuto, con el equipo hoy llamado Ineos en ese Tour de Francia. Los expertos señalan que, justamente, tener claro ese papel y la complicidad de un líder como Thomas, que también le dejó brillar, fueron las claves para su éxito. Obvio, el talento prima.

El periodista Ricardo Orrego así lo define: “es un tipo consagrado, 100% profesional. Para estar en Ineos, el mejor equipo de ciclismo del mundo, y rendir, tiene que ser un superdotado y un superatleta, y eso es Egan. Es un sufrir y disfrutar”. Ese talento fue el que lo llevó a, que en la tercera semana del Tour, ya en los Alpes, el liderato indiscutible fuera suyo.

¡Qué descubrimiento!

Fabio Rodríguez entrenó a Egan durante ocho años, en la primera escuela de formación que el campeón pisó en su vida. “Era juicioso, organizado, entregado a los entrenamientos y muy disciplinado”. Lo conoció cuando el ciclista, nacido en Zipaquirá, tenía 8 años. Se veían hasta tres veces por semana. Las rutinas y tareas eran exigentes. Llegaban a aprender, a trabajar y a cumplir una serie de entrenamientos que van mejorando el estado físico y técnico. Como al año y medio, ya todos empiezan a hacer técnica, y ahí fue donde Egan ya ganó muchas competencias”, dice. Cuenta que era un niño muy noble y callado. “Hablaba lo que tenía que hablar, antes hoy lo hace bastante”. Jamás lo regañó, pero sí le llamó la atención. “Como lo hago con todos mis alumnos. A veces la manera para que entiendan y sigan avanzando es hablándoles un poco serio y con personalidad”.

