El actor Jorge Soto perdonó el abandono de su mamá

Jorge Soto, famoso como Chiqui, fue abandonado por su madre siendo un niño y la perdonó luego de conocer su versión. Esta es su historia de reconciliación.

El recordado Chiqui brillaba en televisión, pero en la vida personal el actor Jorge Soto sufría un drama familiar por el abandono de Doña Miriam, una madre ausente con quien no tuvo relación por un largo tiempo. Aunque él creció con el amor de su padre y abuelos, en su interior el vacío que le dejó la ausencia materna lo llevó a ser mujeriego. “Comprendí que el hecho de querer estar con una mujer y con otra se debía a la ausencia maternal con la que crecí. Me di cuenta que algunas de las mujeres que se acercaban a mí, lo hacían porque querían salir más con el actor que con la persona que soy. Eso me dolía mucho”.

Fue su hermano, John Alexander Ortiz, que interpretó a Nano y Mateo en De pies a cabeza y Pandillas, guerra y paz, respectivamente, quien propició su encuentro. “Mi hermano John tuvo la oportunidad de conversar con ella y conocer su versión de la historia, y él me invitó a conocer ese testimonio de vida. Cuando tuve claridad de este hecho pude deshacerme de cualquier tipo de rencor que pudiera tener hacia ella. Hoy en día llevamos una buena relación. Para mí, ella es una heroína, es mi mejor amiga y le doy gracias a Dios, porque sin ella no estaría aquí”, dice el actor.

Ya quedaron sanadas las heridas que durante mucho tiempo lo lastimaron. “Crecí sin comprender por qué mamá nos había abandonado. Con el tiempo entendí los motivos por los que ella se había marchado. Fue una mujer que se sentía víctima del maltrato, de la falta de amor. Desde pequeña, la vida fue muy dura con ella, y cuando había problemas prefería irse y eso fue lo que pasó. En mi casa siempre fue juzgada por esto, sin saber realmente el porqué de la situación”.

SE CUMPLIÓ EL SUEÑO

Jorge vive agradecido con su profesión que le ha permitido interpretar decenas de personajes, y reconoce que no fue fácil crecer en medio de la fama y la popularidad, al punto que tuvo su época de rebeldía cuando se le subió la fama a la cabeza, como reconoce.

Un momento especial es haber interpretado al subteniente Tabares en la película Alma de héroe, su primer y anhelado protagónico luego de varios años en la televisión y el teatro. “Sentía que el actor natural que había en mí debía darle paso a un actor preparado, y todo lo aprendido en la academia pude ponerlo en práctica en la serie La promesa. Pero criticaba a Dios, porque en 29 años de carrera no había protagonizado. Le pedí perdón porque llegué a sentir envidia de los colegas que han logrado personajes principales y Él me habló a través de mi hermano, me dijo que iba a dar lo que tanto había esperado. Así llegó a mí Tabares en el 2019”.

Ahora Jorge sueña con producir cine y seguir actuando. Este 2021 llega con buenas noticias, pues siente que se avecinan vientos de producciones en países como México y España.

Fotos: Leonardo Sánchez y cortesía del actor.