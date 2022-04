Él es Alain Delon, el primer actor de cine que morirá por suicidio asistido

Alain Delon, uno de los grandes actores franceses Foto: Getty Images

Alain Delon, la estrella francesa que se catapultó a la fama en las décadas de los 70 y 80 y fue llamado el hombre más bello del mundo, hoy tiene 86 años, sufre las consecuencias de dos derrames cerebrales y la soledad que le dejó la muerte de su esposa, la también actriz Nathalie Delon, quien falleció en 2021, a causa de un cáncer de páncreas.

Todo este panorama ha derivado en que la estrella ya no desee vivir más. Así lo comunicó su hijo, el actor Anthony Delon, a los televidentes de la entrevista que concedió a RTL.

Alain Delon desea morir bajo eutanasia

Alain ha pedido el suicidio asistido y seguramente pronto será una realidad, ya que reside en Suiza donde es legal. De a cuerdo a varios medios, la eutanasia que se acostumbra en este país europeo es con un medicamento llamado Pentobarbital sódico, un potente sedante que actúa sobre el sistema nervioso y es capaz de ocasionar la muerte en unos minutos. En varios países europeos solo se usa para eutanasia de animales como perros y caballos.

También te puede interesar: Dramático testimonio. Moisés Angulo, de Yo me llamo, cuanta cómo su esposa se salvó milagrosamente

El derecho a morir dignamente, que solicita la estrella del cine francés lo convierte en la primera celebridad en pedirla abiertamente. Delon es recordado por participar en películas, que hoy son clásicos del cine como: Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái, La Piscina, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo, Borsalino y Monsieur Klein entre otras.

Alain ya se despidió de sus seguidores en un emotivo mensaje: “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.