Él es Blessd: así se convirtió en cantante y terminó jugando con Higuita y Falcao

Su nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, pero es conocido en el mundo artístico como Blessd. Tiene 22 años y desde muy joven comenzó a incursionar en el mundo de la música no solo cantando sino también improvisando.

Componer sus propias canciones ha sido una de sus mayores pasiones. Actualmente, sus temas son coreados en los diferentes escenarios de Colombia y el mundo. Su primer tema se tituló Una. Luego, comenzó a ganar más éxito con canciones como Viernes social, Lejanía, Imposible, entre otras.

Del lado de artistas como Eyes Peas, Ovy on the drums, Maluma y J Balvin, Blessd ha logrado consolidarse, obteniendo millones de reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas digitales.

Así pasó Blessd de vender dulces a cantar con Maluma

El rapero paisa usa con orgullo el eslogan “Hecho en Medellín”. Según reveló hace un tiempo en entrevista con Zona Pop CNN, sus inicios no fueron para nada fáciles pues no tenía cómo pagar sus primeras producciones.

Dentro de los sacrificios que tuvo que hacer, Blessd vendió dulces para costear sus cosas y más adelante, pagar sus trabajos discográficos. “Yo antes de estar en el mundo de la música trabajaba en la central de abastos, que es como la plaza de alimentos, aquí en la ciudad de Medellín con mis padres. Empecé ahí. Yo me levantaba a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana para entrar a estudiar a las 7 y salir del colegio a las 12 del día. Ese era mi día normalmente. Los fines de semana trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche del sábado o el domingo”, aseguró.

De igual manera, el artista antioqueño reveló cuánto le costaba aproximadamente cada producción. “Yo así pagaba la música, yo compraba unos dulces, unas gomitas. Yo los vendía en el colegio y con esos dos sueldos que tenía pagaba las canciones. Una producción valía de entre US$ 100 o US$ 200 y yo me demoraba en pagar eso una eternidad”.

Más adelante, gracias a su exitosa canción Una, fue contactado directamente por Maluma, quien le propuso hacer un remix de Imposible, el tema que terminó lanzándolo al estrellato. “Se viene una camada de artistas duros de la tierra y quiero que brillen. No pasará como en los tiempos de antes, donde el ego no dejaba trabajar. Negocio es negocio y amistad es amistad. Voy a los míos. ¡Esto va a romper y FEO! #ImposibleRemix”, dijo en ese momento Maluma a través de sus redes sociales.

Blessd: de cantante a jugar con Higuita y Falcao

Al triunfar como cantante, gracias a su talento y el apoyo de su familia, amigos y otros grandes artistas, Blessd cumplió su sueño de jugar un partido de fútbol con importantes figuras como Falcao, Higuita y el Pibe Valderrama.

En medio de su gira Tour Tendencia Global 2022, realizada en Estados Unidos, Blessd fue invitado al encuentro deportivo The Beautiful Game, organizado por Roberto Carlos y Ronaldinho, el pasado sábado 18 de junio.

El partido contó también con la participación de Arturo Vidal, Dybala, Vinicius Jr y Marco Asencio. También, asistieron otros artistas de reguetón como Rauw Alejandro y Lunay.

El artista antioqueño publicó en su cuenta de Instagram la felicidad que sintió de compartir cancha junto a esas importantes figuras del deporte. “Gracias DIOS mío por permitirme vivir estos momentos tan bonitos, un pelado de barrio jugando con las súper estrellas del fútbol mundial , la invitación como siempre es no parar de soñar sin importar de donde vengamos , ayer representamos a Colombia y a la música urbana, gracias por la buena energía y la invitación”.

