Entre lágrimas, Frank Martínez de MasterChef Celebrity recordó su difícil infancia

Este fin de semana, los jurados de MasterChef Celebrity les pusieron como reto a los participantes cocinar una receta que les recordara a sus familias. Cada uno de los famosos presentó sus platos ante los jurados, pero el episodio estuvo lleno de lágrimas.

Te puede interesar: Fotos: Él es el famoso que se ha negado dos veces a estar en Masterchef Celebrity

Cada participante conmovió con sus historias de vida. Frank Martínez, quien se ha destacado por impregnar de buen humor la competencia y por hacer reír con cada uno de sus apuntes, se mostró bastante afectado al recordar a su mamá, a quien le dedicó su plato: ‘huevo al pocillo’.

“Este es un homenaje a mi mamá, porque le han tocado unas... Muchas veces nos tocó a punta de huevo. Muchas veces, amigos de la familia nos mercaban y mi mamá con lo poquito que tenía hacía eso, que para mí era la locura. Gracias a los amigos, teníamos comida. Y gracias a mi mamá, no comíamos mal”, dijo mientras le explicaba el plato al chef Jorge Rausch. El comediante no pudo evitar romper en llanto.

El reto que más duro me dio pero lo hice con todo el amor del mundo…

Te amo mamá ❤️#masterchefcelebrity pic.twitter.com/oBP96uRM4h — Frank Martínez (@frankelflaco) September 26, 2021

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Otra de las historias que hizo que varios derramaran lágrimas fue la de Carla Giraldo, quien recordó la ausencia que sufrió cuando era una niña.

“Yo desde que nací tuve muchas ausencias y siempre sufrí de muchos abandonos (...) Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona”, expresó la reconocida actriz quien presentó un postre titulado ‘Ausencia’, con un toque de ron, que, según ella, le recordaba a su madre porque tomaba mucho. “Hace parte de mi infancia y le agradezco lo que soy, mi tenacidad, mis ganas y el poder estar aquí parada, es gracias a ellos”. Ese quizá ha sido el capítulo más emotivo de toda la temporada de MasterChef Celebrity.

Puedes leer: Así fue la conmovedora despedida de Pity Camacho, reciente eliminado de MasterChef