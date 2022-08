Esta es Andrea Muñoz la caleña que besó a Bad Bunny en Tren bala, con Brad Pitt

Andrea Muñoz es un nombre que en cuestión de una semana ha empezado a sonar en el medio artístico, y no es para menos. La actriz caleña, residente desde hace cuatro años en Los Ángeles está en las pantallas de cine en la película Tren bala, en inglés Bullet Train, producida y protagonizada por Brad Pitt y en la que debuta como actor nada menos que Bad Bunny, La colombiana interpreta a la señora Wolf, la esposa del cantante, con quien además tiene escenas románticas.

Hace unos meses la misma Andrea había revelado a Vea aspectos de su historia de vida. Contó que dejó la psicología en Colombia, se marchó a Los Ángeles a estudiar actuación y en octubre del 2020 audicionó para la mencionada película, pero estaba segura de que no le elegirían.

Andrea Muñoz lleva cuatro años en Los Ángeles Foto: Instagram

¿Quién es Andrea Muñoz, la caleña que es esposa de Bad Bunny en Tren bala?

A Andrea Muñoz, psicóloga graduada de la Universidad Javeriana, aspirante a Señorita Valle en 2018 y modelo, le gustaba la actuación desde niña, pero solo hasta que se convirtió en profesional comenzó a consentir esta meta. Lo hizo entre otras cosas porque un profesor de actuación en Cali le dijo que ella tenía todas las actitudes y aptitudes para ser actriz, e incluso la invitó a una clase. Ella se animó. Por ese entonces fue candidata a Señorita Valle por Zarzal y más que ganar el reinado, deseaba que pudiera ser plataforma para la actuación. Terminó el reinado y sin pensarlo más se marchó a Los Ángeles a estudiar. “Sabía que tenía que prepararme, no era un tema de que quería hacerlo, sino que todo tiene sus bases y fundamentos. Los actores más importantes han tenido formación”.

Durante algo más de un año estudió en el Nueva York Film Academy, en sede Los Ángeles. “No paramos en todo el año. Ahora sigo estudiando porque te recomiendan que sigas tomando clases. Preparo escenas, comparto con otros actores y además sigo trabajando en reducción de acento y artes marciales para dobles”. Apenas se graduó, buscó representante para encontrar opciones de trabajo, al tiempo que trabajaba como mesera. Se graduó en marzo de 2018 y ahí mismo buscó agente. Tres meses después ya estaba en un portafolio “Audicioné casi toda la mitad del 2018 y del 2019 y el resto del año, desde abril hasta finales no podía porque no tenía permiso. Retomé en junio del 2020 y en medio de pandemia”. En octubre llegó una audición y cuando entró a ver quién más estaba en la película creyó que definitivamente no quedaría. “Cuando veo que era con Brad Pitt, dije: ´no me van a llamar nunca. Los Ángeles está lleno de actrices divinas, y talentosas, además yo no era una actriz SAG´”. Ella se refiere a que su estado era de Non Union, es decir, aún no era parte del sindicato de actores, un requisito que favorece para ser elegido. A pesar de estar convencida de que no tenía mayor opción decidió hacerlo. “Quise hacerlo porque quería que esa directora de casting me viera y me tuviera en cuenta para otro proyecto”.

Andrea Muñoz, así llegó a ser la esposa de Bad Bunny en Tren bala

Mayúscula fue su sorpresa cuando no fue convocada a una segunda prueba, como usualmente ocurre con alguien opcionado, sino que su agente recibió una oferta porque el papel era suyo. Andrea naturalmente dijo sí. En diciembre del 2020 ya estaba en el set de donde el estelar era Brad Pitt, aunque nos contó que la escena que tenía con él debió ser con un doble por temas de pandemia de ese momento.

Ahora Andrea es actriz SAG y se ha seguido presentando en audiciones. Hasta hace unas semanas seguía de mesera y sus compañeros de trabajo eran cantantes, músicos, directores y actores y actrices que como ella siguen luchando por esa oportunidad, pero ahora nos admite que renunció para poder dedicarse a la promoción de la película, “pero si tengo que volver a trabajar como mesera no hay problema”, anticipó.

