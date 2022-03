Esta es la cantante popular que perdió a su madre y dos hermanos en tres meses

Karina Shalá Foto: cortesía Tacticc

Decir que la cantante de música popular Karina Shalá ha sufrido bastante durante la pandemia puede sonar cliché, pues ha sido un tiempo difícil y de prueba para millones de personas. Sin embargo, en el caso de la artista estas palabras se quedan cortas.

Cuando comenzó la pandemia, Karina recibió la noticia de que sería madre nuevamente, algo que en principio la asustó, pues la tomó por sorpresa. “Aunque fue un shock emocional en ese momento, mi hija fue amada y deseada”. Fue así como decidió que debía volcar su trabajo a redes sociales y cuidarse en este tiempo de gestación y durante el encierro, esto fue lo que hizo. Sus seguidores solo supieron que volvería a ser madre cuando tenía casi ocho meses de embarazo, ya que tenía una barriga pequeña. “Creo que el hábito de hacer zumba a diario hizo que me mantuviera bien, pero de ninguna manera oculté mi estado”, cuenta Karina, quien tiene otra niña llamada Briana, que hoy cuenta con 6 años.

Karina Shala y sus tragedias

Los tiempos difíciles y dolorosos en la familia de la artista comenzaron cuando en ese octavo mes de embarazo su hermano falleció. “Mi hermanito Marlon, que era mi amigo, mi jefe de prensa, mi manager, el que viajaba conmigo fallece y casi me muero, casi no lo soporto y por poco pierdo mi hija a raíz de tanto dolor”.

Como si esto no fuera suficiente y sin haber elaborado el duelo, dos semanas después tuvo que enfrentar el fallecimiento de Daniel, otro de sus hermanos. “Mi hermanito Daniel estaba internado hacia tres meses en la clínica y también falleció… Estaba por cálculos y problemas en el intestino, él ya venía malito… pero no nos imaginamos que se nos iba ir, él no soportó el dolor de perder a Marlon. Ese diciembre fue un mes terrible para mi familia, para mi madre. En enero del 2021 tuve la niña, y ella ha sido un regalo de Dios, pero veía tristeza en mi madre y por más fortaleza que yo trataba de darle, ella decía que no podía vivir”.

Karina cuenta con dificultad que trató de consolar a su madre, doña Edith, pues la cantante años atrás sufrió la muerte de su hijo mayor, también víctima de un cáncer. En aquel tiempo Karina abandonó la música y luchó por encontrar cura para su niño, pero no lo logró. Retomando el comienzo del 2021 Karina recuerda que “mi mamá siguió con nosotros nunca fue igual, ella perdió el brillo en sus ojos, perdió muchas cosas…yo sé que se siente perder un hijo, ese dolor”.

Doña Edith insistió en ir hasta Puerto Carreño donde estaban sus padres, aunque sus hijos, incluida Karina, le insistían en que no era prudente, finalmente la señora se marchó. “A los 8 días mi madre se contagió de covid y no nos informó la situación…ella llegó a un límite y fue a la clínica, directo a la UCI”. Fue así como los cuatro hermanos de Karina y ella viajaron y estuvieron con su madre, a pesar de que por aquel entonces aún no había vacuna. Inicialmente les dijeron que el diagnóstico era crítico, pero poco a poco la señora Edith se fue recuperando. A los 12 días, Karina, casi contra su voluntad regresó a Villavicencio a dar un concierto que justamente su madre había firmado. “Ese día el doctor me dijo que mi mamita estaba mejor que la iban a desentubar porque estaba mejorando. Yo viajé y estando en el concierto me dijeron que mi mamá se había ido, que no había soportado la desintubación…”

Ya después los médicos les revelaron que en realidad la señora se había ido de manera tranquila. “Nos dijeron que se había quedado dormida, que ellos entran en un sueño tan profundo que se quedan dormidos”. Este tercer golpe la dejó sin aliento y con un gran hueco en el corazón.

“Casi me vuelvo loca, fue un dolor demasiado grande” y han sido sus hijas las que le han permitido levantarse, trabajar en no perder la alegría y así rendir un homenaje real a sus hermanos y a su madre usando el don de la voz que siente Dios le dio. Y pese a que en redes trata de estar positiva día tras día, el dolor está ahí. “Esto es algo que no se supera, es algo con lo que uno debe aprender a vivir…todos los días me levanto pidiendo fuerzas y sabiduría para sacar mis hijas adelante y trato de tener esta sonrisa que me ha costado muchas lágrimas. Todo el mundo dice: ´qué fuerte eres´, pero nadie se imagina cómo es. Tengo dos niñas que dependen de mí y me necesitan”.

La intérprete de Con la misma moneda se prepara para lanzar cuatro sencillos en este 2022. Este mes de marzo el público oirá Te lloraré tres días, “una canción que escribí y habla de otra parte de mi vida personal que nadie conoce”. La intérprete llanera ya está ultimando detalles para realizar el video del sencillo.