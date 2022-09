El Rey Carlos de Inglaterra y el Trastorno Obsesivo Compulsivo que sufre

Cuando Carlos III fue proclamado Rey el pasado sábado 10 de septiembre un detalle que quedó registrado en video se convirtió en viral. Fue el momento en el cual el Rey de Inglaterra se aprestaba a firmar uno de los documentos como nuevo monarca y con evidente fastidio y mueca ordenó a uno de sus empleados retirar un tintero que le estorbaba.

El ahora Rey de Inglaterra tiene manías que podrían corresponder aun TOC Foto: AFP - Agencia AFP

El incidente del tintero, que pudo haber movido él mismo, dejó al descubierto que Carlos III, el nuevo Rey sigue teniendo comportamientos de una persona poco diligente. De hecho, en algún tiempo Carlos, criado para ser Rey y ser servido, fue llamado durante el príncipe Mimado, ya que era incapaz de hacer tareas que pueden resultar normales para una persona común y corriente, como poner la crema dental en el cepillo de dientes, por ejemplo. Para algunos su conducta obedece a su falta de diligencia o incluso malos modales frente a quienes le sirven, para otros, él sufre de un Trastorno Obsesivo Compulsivo o TOC.

🇬🇧 | Carlos III, el flamante rey, hizo un gesto captado hoy cuando se molestó por un tintero que entorpecía su firma del documento real y dio su orden, con fastidio, a un ayudante para que realizara una tarea que él mismo podría haber hecho. pic.twitter.com/duruN3J2lg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2022

Estas son las manías de Carlos III, nuevo Rey de Inglaterra

Con el video resurgió justamente el tema del Trastorno Obsesivo Compulsivo que padecería el nuevo monarca del Reino Unido y que incluso tendrá unas líneas importantes en un libro que próximamente se publicará.

Son varias las anécdotas que se han hecho públicas sobre la costumbre de “siempre ser servido” por parte de Carlos III. En el documental Serving the Royals: Inside the Firm, el exmayordomo de Lady Di, Paul Burrell, dejó al descubierto varias manías del hoy Rey: “Su pijama se plancha todas las mañanas, al igual que los cordones de sus zapatos. El tapón de la bañera tiene que estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que ser simplemente tibia”.

Así mismo, el material refirió cómo es la manera en que sus servidores disponen, incluso hasta de su pasta dental. Ellos deben dejar 2.5 centímetros de crema de dientes sobre el cepillo de Carlos III todas las mañanas, minutos antes de que él pase al baño.

Por su parte, el chef real, Darren McGrady, también reveló cómo es la primera comida del día del que hasta la semana anterior era el príncipe de Gales. Cada mañana ponía dos ciruelas y jugo en un tazón. El ahora Rey únicamente comía una de las ciruelas y dejaba otra para que esta fuera devuelta al frasco. Cuando McGrady decidió enviarle solo una, Carlos le reclamó y exigió otra pieza, aunque dejó una en el plato, tal vez solo pide una más por el privilegio de dejarla.

Las manías de Carlos también incluyen algunas en sus viajes. Según la periodista Tina Brown, exdirectora de The New Yorker y Vanity Fair, él envió su cama ortopédica a algunos de sus destinos; además del asiento del inodoro y hasta cierto tipo de papel higiénico.

Todas estas anécdotas están incluidas en el texto The Palace Papers: Inside the House of Windsor-The Truth and the Turmoil (Los papeles de palacio: dentro de la Casa de Windsor-la verdad y la tormenta).

