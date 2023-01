Estos son los famosos que creen en el esoterismo sobre todas las cosas

Cada vez son más las celebridades que sin temor revelan que confían sus vidas en los astros y por ello, planean sus agendas anuales con la ayuda de astrólogos y consejeros que les indican si los planetas juegan a su favor.

Si hay que hablar de una estrella que enarbole las banderas de ciencias ocultas, esoterismo e incluso teorías de la reencarnación, esa es la actriz Shirley MacLaine. Hoy tiene 84 años y Hollywood sabe que ella no solo ha hablado y consultado el tema, también ha escrito libros al respecto y en las entrevistas no teme hablar abiertamente de ello. Las seis veces nominada al Óscar empezó en la década de los 80 a sentir inclinación por estas ciencias y no se conformó con que otros le leyeran la carta astral o consultar horóscopos, ella misma se preparó en el asunto. En esa época comenzó a escribir libros y a dar entrevistas sobre sus creencias en experiencias extrasensoriales y la reencarnación. En este último aspecto mencionó que estaba segura de que ella era la encarnación de una princesa inca. De ahí que el escritor mexicano Carlos Fuentes le dedicó su novela Cumpleaños, que trata sobre la reencarnación.

MacLaine, considerada la primera feminista del cine, también le da atributos a las piedras para mejorar la existencia.

LADY GAGA huye de Mercurio retrógrado

La cantante Lady Gaga, de 36 años nacida en Nueva York y ganadora de múltiples premios, es tal vez una de las celebridades jóvenes que mayor importancia le da en su vida a todo lo concerniente a la astrología. Tanto que si se entera de que los planetas no están alineados a su favor cuando algo está preparando, prefiere retroceder en planes. Eso ocurrió en 2012 cuando tenía todo lista para su gira The Born This Way Ball, que se desarrollaría a mitad de año, pero se enteró de que Mercurio comenzaría a desplazarse en sentido contrario. El diario The Sun reportó la preocupación de la estrella que incluso reunió a su grupo de astrólogos, así como lo lees, ella tiene un grupo de consejeros expertos en astrología para pedirles consejos sobre lo que debería hacer para impedir que los movimientos de Mercurio pudieran afectar su tour. “Gaga está preocupada porque quiere que las estrellas estén perfectamente alineadas cuando comience su espectáculo. Ella sigue con mucha atención su horóscopo y ha estado comprobando las predicciones con suficiente tempo de antelación. Ella es típica Aries, valiente y aventurera”, escribió The Sun en su momento, citando a una persona cercana a la estrella de la música.

Gaga también pone su confianza en las piedras y lleva consigo pues considera que pueden afectarla positivamente. Sus favoritas son el ágata de fuego, un mineral que según expertos aumenta la creatividad y el deseo sexual y también purifica el cuerpo. “Ella cree en las propiedades de esos cristales y se ha comprado gran cantidad que lleva a sus giras. Puede sonar extraño, pero ella dice que en verdad funcionan. Quienes la conocen indican que cuando siente que no es suficiente llevar las piedras, si la carta astral lo indica cambia fechas buscando la mejor aspectación a la luz de esa carta. Así las cosas, Gaga nunca realiza actividades importantes cuando Mercurio está retrogrado.

Otras celebridades esotéricas

Otra de las jóvenes que practica la astrología es la cantante Selena Gómez. “Ella sabe que ser del signo cáncer la define completamente”, reveló una fuente cercana a ella, lo cual fue confirmado por la cantante, nacida el 22 de julio de 1992. “Soy demasiado cáncer. Siento las cosas intensamente, lo que es una de mis cosas favoritas sobre mí. Sentir es algo que amo”. Selena también suele hacerse anualmente la carta astral para que nada la tome por sorpresa.

Beyoncé, por su parte, asegura que confía en los astros y sabe cómo es ella a partir de su signo. “Soy virgo total… Me gusta pensar fuera de la caja. No creo en la respuesta ´no´. Soy extremadamente motivada y crítica, a veces demasiado. Es una de las cosas en las que tengo que trabajar”, reveló en una entrevista donde también admitió hacerse la carta astral para saber qué le depara el destino. Beyoncé es tan creyente de los signos que ha asegurado que su personalidad se debe justamente al suyo. “Como Virgo, soy un fenómeno de control. Doy atención a los detalles. Cuando hago algo lo hago al 100 por ciento. Tengo grandes expectativas de mí misma y espero exactamente lo mismo de todos a mi alrededor”. Beyoncé quiso dejar claro su creencia en una canción y fue así como en 2003 lanzó Signs, en una clara alusión a los signos zodiacales.

La cantante barbadense Rihanna no solo es la más rica celebridad mujer en el mundo también es una planeadora meticulosa que no deja nada al azar y por ello consulta con su astrólogo de confianza las mejores fechas para lanzar sus colecciones, hacer negocios o estrenar canciones. Ella que es piscis también atribuye su personalidad a su signo y como buena piscis solo desea amigos duraderos, aunque sean pocos.

Por los astros Madonna rechazó trabajar con estrella

La reina del pop, Madonna tampoco ha ocultado su fascinación por la astrología, aunque también practica la cábala. Ella ha mencionado que se siente orgullosa de ser Leo, considerado por los expertos del zodiaco como el signo dominante y más extrovertido y creativo de todos, así como el rey. Madonna además de practicar la meditación, también hace rituales de piedras, considera la numerología y se hace sagradamente la carta astral. Como buena practicante hace caso de los expertos y es así como se negó a trabajar con el DJ y productor David Guetta cuando supo qué signo era. Se dice que cuando él le dijo que era escorpión, ella sin ningún titubeó le dijo que le hubiera encantado hacer una colaboración con él, pero eran de signos incompatibles. “Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Ha sido un placer conocerte.”, habrían sido las palabras de Madonna a David Guetta cuando supo que él era Escorpión. Ella es Leo y según sus creencias los dos signos son incompatibles.

