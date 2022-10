Estos son los momentos decisivos que marcaron a Carlos Calero de Día a día

UNA BODA

Hace 25 años Calero caminó hacia el altar con Paulina Ceballos, su esposa y madre de sus dos hijos. Ese día marcó la vida del presentador. “Fue el 11 de julio de 1997 y prometimos que cada cinco años renovaríamos votos y así ha sido. Para volvernos a casar este año, los pelados me ayudaron a volverle a pedir la mano en diciembre durante un viaje a México”, dijo Carlos sobre ese importante evento de su vida.

DOS NACIMIENTOS PARA CARLOS CALERO

Para el barranquillero el segundo momento lo conforman dos fechas distintas y corresponden a los nacimientos de sus hijos Sofía de 24 y Carlos Alberto, que recién se convirtió en un mayor de edad. “Fueron el 16 de enero y el 25 de agosto cuando nacieron Sofy y Carlitos, me convertí en padre y estuve ahí en las dos ocasiones listos para conocer a mis dos hijos y me sentí muy feliz”.

LOS GRADOS

“Los dos grados de mis hijos los he disfrutado al máximo. He disfrutado cada logro de ello. Sofy que se convirtió en abogada y ahora está haciendo su especialización y Carlos que terminó su colegio y empieza a hacer la administración de empresas en la universidad”, comentó Calero sobre la importancia que tienen en su vida los logros de sus hijos.

UN VIAJE

Son muchos los viajes que calero ha tenido en familia, sin embargo, hay uno que considera especial e inolvidable “Fue el primer viaje largo que hicimos como familia y fue en el 2015 porque no solo era viajar juntos sino descubrir en familia otras culturas, pasear y ver de frente todo eso que uno veía en los libros”. La familia hizo un recorrido que le permitió conoce España, Francia e Italia entre otros lugares.

UN PROGRAMA

Para Calero un momento inolvidable fue cuando en el 2019 lo llamaron para conducir Yo me llamo, experiencia que repitió recientemente. “Era un programa que me había encantado y me sentí feliz cuando ese sueño de estar ahí presentando se me convirtió en realidad”. Admite que parte de su fascinación pro este espacio es su gusto musical, pues Calero además de presentador es un intérprete.