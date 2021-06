Felipe Arias de RCN: así fue el infarto que casi le cuesta la vida

Felipe Arias, el presentador de Noticias RCN, relata los dramáticos momentos que vivió hace algunas semanas cuando sufrió un infarto.

Felipe Arias tuvo dolor en el pecho, el 10 de marzo, un día antes de sufrir un infarto, en la cabeza y estaba decaído. “El jueves 11 estaba presentando el noticiero y empecé a sentir una opresión en el pecho, que me hacía sentir debilidad. Luego tuve sudoración y les pedí que me llevaran a la clínica. En el camino empecé a sentir que se me iban las luces, no respiraba bien”. Estaba sufriendo un infarto cuando llegó a la Clínica Colombia. “Me entraron a la sala de reanimación y de ahí pasé a la sala de cateterismo, me pusieron un stent (pequeño tubo) en la arteria coronaria anterior, pues no podían intervenir los otros dos vasos, porque tenía tres arterias coronarias obstruidas”.

Inicialmente entró a cuidados intensivos de covid, y esa noche, cuando la prueba salió negativa, pasó a una UCI convencional. Los días siguientes, aunque de alguna manera ya había pasado el peligro, fueron críticos. El lunes siguiente le realizaron el segundo procedimiento, un cateterismo, y le pusieron dos stents más. De ahí en adelante, aunque siguió en la UCI, la situación estuvo controlada y lo trasladaron a una habitación.

EL TÚNEL

Mientras estaba sufriendo el infarto, Felipe vivió los momentos más angustiantes. “Cuando tuve el infarto empecé a ver como una pared, una especie de túnel donde yo sentía que me iba. En la sala de reanimación me tomaban de la mano y me decían que me tranquilizara, que estaba fuera de peligro, que estaba con ellos. Pero era la angustia de sentir que me iba, el temor de que no me salvaran era fuerte, era una situación angustiante, dolorosa. Uno piensa en los hijos, en la esposa, en la mamá, en lo que hizo o no hizo, en lo que ha hecho y ha dejado de hacer; y, de pronto, no ha tenido el valor de reconciliarse o perdonar a alguien. Es fuerte, difícil, es un frío tenaz, una oscuridad que por momentos iba y venía. Pensaba que estaba de noche y eran las 9 a.m. Mi vida estuvo en peligro en el momento inicial y mientras llegaba hasta la clínica. En la sala de reanimación estuve unos minutos”.

UNA LECCIÓN

Al salir de la clínica, estuvo en reposo durante algunos días, en casa, y posteriormente se reintegró a Noticias RCN, donde lo recibieron con alegría. Para Felipe, el regreso después de lo vivido ha sido una lección transformadora. “La vida me ha cambiado mucho porque tengo más reflexiones. Hay que coger la vida con más calma, tengo más ganas de disfrutar la familia, mi esposa, mis hijos, mi mamá, de estar más cerca de Dios. Agradezco que me hubiera sucedido esto, me hace ser mejor ser humano, mejor persona y me ha permitido reflexionar acerca de las prioridades de la vida. De toda crisis hay que sacar oportunidades. Esta fue una situación difícil que dejó enseñanzas. Valorar y disfrutar más la familia y confiar más en Dios”.

Fotos: Cortesía RCN