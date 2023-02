Galán de Rebelde que fue a la cárcel por violencia, tiene una nueva oportunidad

El actor Eleazar Gómez, uno de los galanes con más futuro en México, y quien se popularizó en su rol de Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde, vio cómo su carrera se vino al piso a finales del 2020, luego de ser detenido por agresión física y psicológica a su prometida, la peruana Stephanie Valenzuela, a quien había entregado anillo de compromiso solo un par de días antes. Estuvo en prisión cuatro meses, se declaró culpable y luego, en 2021, obtuvo su libertad condicional por tres años.

Eleazar, y a quien también hemos visto en novelas Cuando me enamoro o Las tontas no van al cielo, no solo enfrentó depresión tras rejas, incluso se habló de intento de suicidio, sino que su carrera pareció acabar, pues las productoras no querían estar vinculadas con un artista que tiene mal carácter. Y es que cuando el escándalo estalló otras novias suyas se refirieron a su tendencia violenta, entre ella Jeanette Karam, quien dijo a la prensa que teme represalias cuando él salió en libertad. Otra de sus exnovias fue Danna Paola, quien, si bien no dijo nada sobre su pasado con él, surgieron versiones que decían que se cubría con maquillaje los moretones que le dejaba Gómez.

Eleazar Gómez de Rebelde está arrepentido

Más allá de todo ello, lo cierto es que Eleazar está libre y con todas las ganas de recuperar su carrera, algo que sin duda está logrando, pues ya tiene propuestas. Y es que Gómez ha asegurado estar sano, recuperándose y feliz de tener una nueva oportunidad. También ha admitido sus errores pasados y la voluntad de no repetirlos.

Fue a la revista Quien que el galán concedió las primeras declaraciones después de meses de libertad y dijo que aunque está retomando sus labores, aún no se siente listo para una nueva relación, razón por la cual está soltero y cree que lo estará un buen tiempo.

“Ha sido un buen tiempo de reflexión, de aprendizaje, por supuesto, y de sanación también. Sigo en terapia, pero me refiero a sanación personal cien por ciento”, mencionó. Luego se refirió a su ánimo.

“Mucho más tranquilo y contento”, dijo recalcando su arrepentimiento. “Creo que todos los seres humanos podemos cometer errores; podemos hacer cosas buenas y malas, pero lo importante es poder aprender de esos errores. Me sabe a gloria (esta segunda oportunidad)”.

