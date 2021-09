“He dormido 2 horas en 2 días”: Zahira Benavides de RCN, sobre su nueva etapa

Zahira Benavides, una de las presentadoras de entretenimiento más queridas del país, hace un mes relató el drama que vivió por automedicarse contra el covid-19. Eso le produjo graves consecuencias en su salud. Actualmente, Zahira se recupera satisfactoriamente y en diálogo con Vea habló de la nueva etapa que inició hace poco y que la tiene feliz, aunque no pueda dormir mucho.

Regresaste a la universidad después de mucho tiempo, ¿cómo te has sentido?

“Estoy haciendo una especialización, yo soy abogada, esto para mí era como un logro y tenía que hacerlo sí o sí. Desde que empezó la pandemia dije ‘voy a aprovechar porque son clases virtuales, mucho más fácil’, pero no, eso es corriendo muchísimo, porque ya empezó la reactivación económica del país, entonces ya también hay movimiento en mi trabajo, hay que hacer entrevistas, eventos presenciales, movimiento con dos hijas, atender a mi casa y por supuesto la universidad, entonces tengo el tiempo apretadito, solamente he dormido dos horas en dos días pero bien”.

¿Cómo ha sido la experiencia de regresar a la universidad, pero ahora con más responsabilidades?

“Qué bonito es estar en esta etapa y volver a la universidad, porque obviamente uno lo toma con más madurez, además con un gran sueño doble porque sueño yo y también con el futuro de mis hijas, entonces viene una compañía con un poder increíble que mis niñas me inyectan, así sea que tenga poco tiempo para ellas, pero la universidad es un foco importantísimo que tengo que tener y eso también es un ejemplo para ellas. Lo hago con mucha más motivación, de mostrarles que también hay que estudiar y también que se debe hacer lo que amamos, pero ser responsable en las dos partes”.

¿Por qué estudiar una especialización como abogada cuando tienes un trabajo en la televisión desde hace mucho tiempo como presentadora?

“Mira que la pandemia nos dejó un lado muy consciente, siempre me ha gustado estudiar, eso ha sido un plus en mi vida, independientemente de lo que haga cumplí el sueño de ser abogada, cumplí el sueño de tener otra carrera también. Mucha gente me dice ´cómo así, abogada, presentadora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?´ Tiene mucho que ver, el derecho deja más fluidez a la hora de hablar ante una cámara y muchas más cosas.

