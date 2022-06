Ilia Calderón padece incurable mal “me diagnosticaron hace poco más de dos años”

Ilia Calderón lidia con el vitiligo Foto: Instagram

A sus 50 años Ilia Calderón, periodista colombiana nacida en Chocó, se ha convertido en una de las presentadoras más reputadas de la televisión hispana en Estados Unidos. Después de trabajar en Teleantioquia y CM&, en Colombia, y Telemundo, en Miami, se convirtió, hace más de 10 años, en la principal figura femenina de las noticias en Univisión, donde presenta la edición nocturna de noticias de esa cadena.

Ilia, quien tiene una relación estable con su esposo, el neoyorquino de origen coreano Eugene Jang, con quien tiene a su hija Anna, de 10 años, llamó la atención hace unos días al celebrarse el Día del Vitiligo, pues reveló en su Instagram que ella fue diagnosticada hace más de dos años.

“Hoy es el día de llamar la atención sobre el vitiligo, una condición de la piel que me diagnosticaron hace poco más de dos años. Lo primero que quiero decir es que comparto esto con ustedes porque muchos lo han notado y me han preguntado y porque aunque no afecta la salud de quienes lo tenemos y a mí no me afecta emocionalmente, hay personas a las que les cambia la vida, y entre más hablemos de este tema, esperemos que menos personas deban soportar las miradas, el bullying y ser juzgadas”, escribió la conductora que estudió comunicación en la universidad e Antioquia, luego explicó en qué consiste la enfermedad. “Vitiligo es una condición de la piel que ocurre cuando los melanocitos que son las células de la piel que producen la melanina o pigmento, son destruidas por el sistema inmunológico. Las áreas de la piel involucradas se vuelven más claras y/o blancas. Aunque no se sabe exactamente qué provoca que los melanocitos mueran, el vitiligo puede estar relacionado con ciertas enfermedades autoinmunes, historia familiar o un evento que lo desencadena como el estrés, traumas en la piel y en ocasiones, el contacto con algún químico. El vitiligo afecta a todas las razas y géneros por igual, aunque por supuesto es más visible en quienes tenemos tonos de piel más oscuros”.

ILIA CALDERÓN PADECE UN MAL INCURABLE

Ilia Calderón fue franca con respecto al pronóstico del mal y resaltó la implicación del mismo. “Es importante saber que aunque no hay una cura para el vitiligo, padecerlo no pone en riesgo nuestras vidas, aunque sí la puede alterar, especialmente en sociedades donde la apariencia es importante y “verse diferente” es muchas veces evitado y rechazado. En los dos años y medio que llevo siendo parte de este pequeño grupo (alrededor del 2% ) de personas con vitiligo en el mundo, he probado varios cremas y ungüentos y para ser sincera ( y esta es la razón por la que no me atrevo a recomendar ningún tratamiento específico) unas han funcionado en áreas de mi cuerpo quedan recobrado el pigmento y en otras áreas como en mi cuello, no he visto cambio o mejoría alguna. Sin sentirme decepcionada, los he probado siendo absolutamente consciente de que, si funcionan o no funcionan, yo voy a seguir estando bien. Así que es importante que sepan que el tratamiento que les sirve a unos, no necesariamente le va a servir otros”.

Ilia recibió comentarios de reconocidos paisanos suyos como el músico César López, la directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, María Carolina Hoyos; y el presentador Carlos Vargas, entre otros, quienes destacaron su valentía.

La publicación la acompañó de imágenes que revelan cómo luce su piel con la enfermedad.