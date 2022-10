Increíble. Cantante popular se casó a los 15 años para evitar paliza en su casa

La vida de la cantante de música popular Patricia del Valle ha estado llena de experiencias que parecen sacadas de la ficción. Se ha hablado de su lucha contra el cáncer, de episodios de maltrato que sufrió junto a su primer esposo, pero no se había referido en detalle a cómo terminó casada siendo menor de edad casi sin dar cuenta.

Patricia Ariza se casó siendo una menor de edad. Su primer matrimonio fracasó Foto: Andrés del valle

¿Quién es Patricia del Valle?

Patricia del Valle nació en el Valle de Aburrá, Medellín, pero se crio en Cali, de ahí que cuando tuvo que decidir por su nombre artístico optó por del Valle haciendo honor a su lugar de nacimiento y al de su crianza. A Bogotá llegó siendo muy joven y empezó a cantar cuando aún era una estudiante de colegio. No tenía novio, pero era además de talentosa muy bella.

“La verdad yo me sentía muy encerrada en mi casa. Una vez nos fuimos a hacer un trabajo donde una compañera y preciso ese día nos demoramos mucho más tiempo del que pensamos porque, aunque terminamos rápido, nos pusimos a cantar y a jugar”.

El padre le había dicho que estuviera a las 5:30 p.m. de regreso, pero les dieron las 6:30 p.m. Patricia optó por quedarse en casa. “le tenia pavor a mi papá, él ni siquiera con correa sino con un ramal con el que le pegan al ganado y decidí no regresar”. Lo curioso es que tenía un profesor que la pretendía y le daba detalles y chocolates, quien se enteró del temor que tenía Patricia para regresar a su casa y le planteó que la solución era casarse.

Patricia del Valle se casó por miedo a castigo

La cantante no sabe cómo terminó diciendo que, si y se fue con él para Anolaima, donde el profesor tenía contactos y después de adulterar el documento de identidad terminó casado con la jovencita. “Yo me dejé convencer y pensaba que era un galán. Me dedicaba poemas de Pablo Neruda y me decía que eran de él, en realidad era un mentiroso. Dejé que me manejara mi vida a su antojo y duré perdida cinco días. Me comuniqué con mi mamá con un telegrama para que ella no se preocupara”.

El matrimonio obviamente un desastre y ella se embarazó muy pronto. Nació su hijo Andrés, que hoy tiene 40 años, y luego su hija, Trichia, hoy de 39. “Cuando quedé embarazada de la niña estando alimentado al bebé me dejó tirada en un pueblo”. Era Planadas, un lugar famoso por incursiones guerrilleras y Patricia se sintió abandonada pero no derrotada. Así que habló con los padres de los niños que no sabían leer. “Conseguí troncos para que se sentara y los enseñé a leer y a escribir con música”. Patricia se volvió profesora y aún no tenía su mayoría de edad. A pesar de que a los 14 ya había grabado bajo el nombre artístico Nony Ray, con discos Fuentes, pensaba que su vida se quedaría en Planadas. Poco antes de que naciera su segundo hijo, él apareció. Cuando la pequeña tenía cuatro meses Patricia, su esposo y sus dos hijos se vieron obligados a salir de allí “Un día llegó una nota por debajo de la puerta donde decían que se tomarían el pueblo y que me estimaban y por ello me daba la oportunidad de irme para estar a salvo”. Ese mismo día la familia empacó pocas pertenencias en un morral y huyó hacia Bogotá. En la capital la madre de Patricia no terminaba de convencerse de que el marido de su hijo era lo que ella necesitaba. El matrimonio por supuesto se deterioró, pues la cantante descubrió que a su esposo le gustaba otra colegiala. “Le encontré una nota de una chica y cuando le reclamé, me dio una muenda que casi me mata”, recordó la artista. Luego su exmarido se marchó con sus pertenencias y también se llevó al pequeño hijo con él. Ella lo denunció por secuestro y dos meses después lo pudo recuperar.

El abandono de su marido pareció ser una tragedia, pero se convirtió en una oportunidad para volver a pensar en abrazar el sueño de la música. Patricia sacó sus hijos adelante, se volvió a casar y adicionalmente adoptó otros. Son seis en total los hijos de la artista que le han dado satisfacciones y la fortaleza para hacer frente a obstáculos de la vida, como los capítulos en los que enfrentó cáncer de tiroides y luego de cuello uterino. “Hoy estoy sana y tranquila”. Con el primer marido no volvió a tener contacto.