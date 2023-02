Iván Lalinde, de Día a Día, reveló por qué no tuvo hijos: “era un plan de mi vida”

Todas las mañanas, Iván Lalinde, junto con Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, alegran a miles de colombianos que sintonizan Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión.

En diálogo con Carolina Cruz, el presentador de ‘Día a Día’ abrió su corazón y reveló algunos detalles de su vida privada, entre ellos, sus deseos de ser padre. Foto: Instagram

Durante años, el caleño se ha destacado como uno de los mejores presentadores del país. A lo largo de su carrera, ha hecho parte de programas informativos y de entretenimiento, con los que ha logrado ganarse el cariño de los colombianos.

¿Por qué Iván Lalinde no tuvo hijos?

Hace unas horas, la presentadora Carolina Cruz publicó un nuevo video en su canal de YouTube de su programa titulado Diario de una mamá. Su más reciente invitado fue Iván Lalinde, quien habló de diferentes temas, entre ellos, su sueño frustrado de ser papá.

El periodista lleva 15 años con su pareja, pero de acuerdo a lo que confesó, antes de comenzar su relación, uno de sus más grandes sueños era convertirse en padre, además, porque siempre ha tenido una conexión muy especial con los niños. “¿En algún momento te pasó por la cabeza ser papá?”, le preguntó Carolina.

Ante eso, Lalinde contestó: “sí, total. No me pasó, era un plan de mi vida. Llené formularios de adopción. En esa época, Cesar Escola, había adoptado a sus hijos y yo le pregunté y me conectó con una fundación y empecé a llenar todo”.

Aunque estaba muy ilusionado, finalmente desistió del sueño pues no quería hacerlo solo. “Primero, quise tener, pero no fue posible, no tocó, escogimos otro camino, y segundo, dije, ‘voy a adoptar’, pero también dije ‘¿adoptar un niño solo?’, es que criar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo. Llegué a los 41 y dije ‘ya no fue, no me tocó’ y me pegó duro, a mí me dio duro la crisis de los 40 a los 43. En gran parte fue porque no tuve hijos en esta vida. Ya después lo empecé a ver diferente y creía que este mundo está lleno de gente. La verdad sí estaba en mente y creo que hubiera sido un papá una chimba”, aseguró.

¿Cuántos años tiene Iván Lalinde?

Iván Darío Lalinde Gallego nació el 3 de marzo de 1974, en Medellín. Actualmente tiene 48 años y pocas veces habla de su vida privada, especialmente del área sentimental.