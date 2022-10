José llegó al diamante de ‘La Voz Senior’ para encontrar a su familia paterna

Las audiciones a ciegas de la segunda temporada de La Voz Senior están a punto de terminar, y los participantes mayores de 60 años siguen conquistando a los tres entrenadores con su talento en la música. José llegó hasta el diamante para interpretar la canción Motivos, de Italo Pizzolánte y logró que dos de los entrenadores de voltearan.

Te puede interesar: “Se acabó”: Gabriela Andrade, exnovia de Camilo, tras sufrir críticas en redes

Además de su potente voz, el oriundo de Pijao, Quindío, le contó a la presentadora Laura Acuña que nunca conoció a su familia paterna, pues su progenitor falleció cuando tenía solo nueve meses de nacido. A la propuesta de la bumanguesa, utilizó las cámaras de Caracol Televisión para enviar un mensaje a sus familiares y posiblemente encontrarse con ellos en el futuro.

‘La Voz Senior’: José, de 60 años, quiere conocer a su familia paterna

Además de ser mariachi, el cantante, después de haber sufrido una fractura de tibia, aprendió a hacer sombreros. José solo pudo comenzar su recorrido en la música a los 18 años, cuando se mudó a Bogotá. Nunca había tenido una guitarra, pero la pudo comprar con el primer sueldo que recibió.

Vea también: James Rodríguez: ella es la modelo griega con la que estaría saliendo el jugador

“Fuimos a una taberna, no llegó el cantante del grupo que se iba a presentar y canté y ahí me quedé”, contó José, para luego recordar que heredó la voz de su mamá, pero que a su papá no lo conoció.

“Eso es lo que más me ha marcado porque me ha hecho mucha falta, no tuve ninguna relación con la familia de él. Ellos son de Granada, Antioquia y no los busqué, no tuve la oportunidad”, contó entre lágrimas el participante que luego, con la ayuda de la presentadora, usó las cámaras del concurso para abrir la posibilidad de encontrar a su familia paterna. Nacho y Kany García se giraron ante el talento del quindiano, quien eligió finalmente quedarse con el intérprete de Báilame. Andrés Cepeda logró cumplirle un sueño al concursante al cantar con él su famosa canción El carpintero del amor.