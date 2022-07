Juan Tarquino, el villano de Pálpito, es el drag queen más famoso de LA.

Juan Tarquino es actor, profesor y encarna un reconocido drag queen Foto: Juan Benavides

Juan Tarquino es un actor profesional que el mundo entero está viendo como el villano de Pálpito, de Netflix. Es además de un profesor reconocido de actuación, el drag queen más famoso de Latinoamérica. Su historia es todo un ejemplo de cómo es posible entender la diferencia y aprender de ella.

ACTOR, MAESTRO Y DRAG

Hasta hace unos cuatro años Juan Tarquino era conocido como un actor, docente de teatro y escritor. En su cumpleaños 38 cuando celebró con una fiesta temática y se vistió de drag queen, aprovechando la experiencia que había adquirido como coreógrafo de OhMyDrag, su vida tomó un rumbo distinto y un nuevo nombre empezaría a darle fama internacional. Luego de su show al que le puso gran empeño, su jefe de aquel tiempo se acercó y le dijo que ya no lo quería solo como coreógrafo y no dejaría que se bajara de los tacones. Lo quería como drag queen. Así comenzó a surgir Leslie Wolf, actualmente la drag más famosa del continente. A tal nivel que fue convocado a un reality internacional y ha aparecido en publicaciones extranjeras ataviado como la talentosa drag.

Pero más allá del talento de Tarquino y su impresionante transformación cuando se viste de Drag y que para muchos resulta asombroso cuando descubren que es el mismo Garabato, el secuestrador de Pálpito; hay una historia de valentía sobre la diferencia, que él vivió hace 20 años cuando decidió salir del clóset y revelarle a su familia que era diverso.

EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE JUAN TARQUINO

“Fue difícil para mí. Fui un chico que creció pensando que debía hacer sentir orgullosas a su mamá y a su hermana. El hecho de ser una persona diversa, desde el desconocimiento, me hacía sentir culpable por serlo y no sabía cómo decirlo, porque tenía un imaginario de cómo iban a reaccionar, por supuesto, cuando llegó el momento fue algo choqueante para ellas. Cuando se enteraron obviamente mi mamá tuvo un shock como de 10 minutos…le dije: ´estás llorando porque te acabas de enterar, pero llevo 23 años de mi vida ocultándote quien realmente soy y en este momento quien debería estar llorando porque por fin puede decirte la verdad soy yo…sé que te duele, pero llevo 23 años culpándome por sentirme distinto y tratando de ocultarme para sentirme bien´… ella lo entendió de esa manera y me ofreció disculpas. Me dijo lo que toda madre debe decir: ´sea lo que sea, usted es mi hijo y lo voy a acompañar en todo el proceso. Ayúdeme a entenderlo…´. A 20 años de haber salido del clóset, mi mamá me apoya 100 por ciento, conoce a las personas con las que he salido… Ha sido una buena mamá en la medida en que ha respetado la diferencia de su hijo”. Su hermana, por su parte, siempre está ahí con una palabra cordial y de orgullo cuando se entera de sus logros. El sueño de Juan de hacerlas sentir orgullosas se cumple constantemente y a plenitud.

Hoy se siente libre y pleno a sus 41 años, con un discurso claro, pero sabe que su realidad y su vida no es la generalidad, pues existe la intolerancia y la discriminación en muchos otros casos. Por eso quiere seguir siendo visibilizado y de alguna manera seguir siendo útil para que todos aprendamos de la diferencia y la aceptemos. Y qué mejor herramienta que el arte.

JUAN TARQUINO, UNA HOJA DE VIDA IMPECABLE

Juan es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, actor, escritor y director de teatro. Especializado en Artes del Movimiento en Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente por más de 15 años. Cuenta con experiencia y distintas investigaciones alrededor del Performance, Clown, Improvisación y Danza. Además de su papel en Pálpito, encabeza el reparto de la serie Eso Que Llamamos Amor, de Telepacífico; la serie web Virales entre otras. Es director creativo de OhMyDrag, trabaja como creador de contenido para marcas como Asobancaria, Smirnoff, Netflix, SPPRO Maquillaje Profesional, Wom, entre otras. Es corresponsal del portal español Every LGBT. Ha trabajado como imagen para distintas marcas internacionales como Jean Paul Gaultier, Lina Toro y Dragearte. Actualmente protagoniza la obra de Teatro Marica Varieté Diversa, en coproducción con Casa E Borrero, en donde invita a reconocidas personalidades a compartir baile en lo que los expertos han calificado como un derroche de talento inigualable y único.

