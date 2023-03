Juana Acosta confiesa que tuvo pensamientos de odio tras la muerte de su padre

A Juana Acosta, la actriz caleña que lleva más de 20 años radicada en España donde ha hecho una carrera admirable tanto en cine como en televisión y teatro, no le gusta dar consejos ni lecciones a nadie. Considera que cada cual tiene su proceso y su manera de asimilar; lo que sí le gusta es poner un tema sobre la mesa, debatir, escuchar, reflexionar. Y eso es justamente lo que pretende con El perdón, la obra teatral que lleva más de 70 funcione en España y que llega a Bogotá en una corta temporada este fin de semana, que es completamente testimonial, pues habla del evento más difícil que ha vivido la actriz: la muerte de su padre, cuando aún era menor de edad.

El perdón se presenta este viernes 10 de marzo, sábado 11 y domingo 12, en el teatro Colón. El martes 14 cerrará la temporada en Cali, en el teatro Jorge Isaacs, en lo que desde ya cree que será una función inolvidable, pues allí estará la familia de su padre. Con algunos de esos miembros habló y realizó investigación cuando decidió que el hecho en sí y lo que causó en ella sería el tema principal. “Tuve pensamientos asesinos y de odio”, recuerda de aquel duro episodio que enfrentó a sus 16 años y que incluso llegaron a asustarla.

Juana Acosta presentó su obra en España. Tuvo más de 70 funciones. Foto: GettyImages

Juana Acosta: “Sentí mucho miedo”

“EL público no se va a encontrar a una actriz haciendo de otra sino de sí misma. Eso para mí ha sido un desafío porque hablar de uno mismo en un escenario no es sencillo”.

Aquí más historias de vida de famosos Lee cómo cayó en la ruina Marcelo Cezán El presentador de Bravíssimo, Marcelo Cezán, confesó cómo sus excesos lo llevaron a la ruina por deuda millonaria. Aquí la impactante historia Entérate cómo cayó en la ruina Marcelo Cezán Marcelo Cezán reveló cómo cayó en la ruina económica Lee cómo superó el cáncer la Oscarizada Jane Fonda Jane Fonda reveló que padecía cáncer hace unos meses y recientemente que lo había superado Jane Fonda y cómo superó el cáncer a sus 82 años A sus 84 años Jane Fonda revela que superó el cáncer

La actriz confiesa que tuvo angustia cuando comenzó el proceso de elaboración de la pieza hace unos dos años. “Sentí mucho miedo, puedo del legar a decir que pánico durante el proceso de creación del espectáculo”, de la mano del dramaturgo español Juan Carlos Rubio y el coreógrafo, Chevi Muraday.

A pesar de que han pasado 30 años, que se cumplirán el próximo 23 de mayo, de la muerte inesperada de su padre, Álvaro Acosta, la actriz no había pensado en que lo ocurrido fuera a convertirse en arte sino hasta hace realmente poco, unos cinco años. “Nunca pensé que hablaría de eso, nunca fue una necesidad. Esto tiene que ver más que ver con el día que yo entendí que yo había dejado de bailar porque recibí la terrible noticia vestida de danza, a punto de salir a mis clases de baile. A mí se me incrustó el trauma en la danza de manera inconsciente. Menos mal apareció la interpretación en mi vida y eso de alguna manera me salvó. Es algo que entendí en una terapia. Yo no había entendido por qué había dejado de bailar. Bailé de los 3 a los 16 años. Era mi vocación”.

Y es precisamente vestida de bailarina que Juana aparece en el escenario en la obra con la que pretende hablar del perdón, pero también rendir un homenaje a su padre, a quien de alguna manera “revivió” a través de la investigación que hizo con sus familiares.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Con El perdón la actriz se reconcilia con la danza y permite que el público se deleite con una artista integral que de alguna manera desnuda su interior y lo que vivió, en escena. La obra deja claro que perdonar no es olvidar sino abrir la puerta al resto de la vida. Este fin de semana en Bogotá y el martes, en Cali, espera la actriz cerrar el círculo porque lo considera sano; quien no vea la obra en este tiempo, ya no lo hará pues el plan de ella es no girarla más.