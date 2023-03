Ke Huy Quan: su historia de superación, su esposa y más del ganador de los Óscar

Ke Huy Quan nació el 20 de agosto de 1971, en Saigón, Vietnam del Sur. El hoy ganador del Premio Óscar en la categoría Mejor Actor de Reparto, vivió la angustia de tener que huir de su país junto a sus padres y sus 7 hermanos. En un principio, la familia, en su afán de abandonar el país, tuvo que dividirse: el padre del actor y 5 de sus hijos viajaron a Hong Kong, mientras la madre de Ke Huy hacía lo mismo, con 3 de sus niños, hacia Malasia. Luego de un año de travesía y gracias al asilo político, todo pudieron viajar a Estados Unidos.

Ke Huy Quan agradeció por su regreso a la actuación, lo hizo con un Premio Óscar. Foto: Getty Images

Vivía en Los Ángeles, ciudad donde ocurrió su encuentro con Steven Spielberg y George Lucas, quien buscaban a un pequeño actor para que interpretara a Tapón, el niño que acompañaba a Indy (Harrison Ford) en Indiana Jones y el templo de la perdición. Ke Huy Quan acompañó un día a su hermano al casting para dicho rol, pero los directores se fijaron en él. De esta manera, el pequeño de 12 años se unió al elenco y su actuación sorprendió a los millones de seguidores de la saga del aventurero. Un año después vino Goonies, donde interpretó a Data. Breathing Fire, un año después y El hombre de California, en 1992, parecían ser el inicio de una prometedora carrera, pero todo tomó un rumbo diferente. “Veía un callejón sin salida. No ví un camino fácil para mí. Pensé que no era lo suficientemente guapo, no era lo suficientemente alto, simplemente no había muchas oportunidades para los actores asiáticos”, le dijo a La BBC recordando esos momentos.

Ke Huy Quan, el candidato ‘perfecto’

El teléfono nunca sonó para ofrecerle un nuevo rol, así que tomó la decisión de estudiar cine en la Universidad del Sur de California y después de estar ante las cámaras, se convirtió en coordinador de acrobacias y en asistente de dirección. Pero la actuación volvió a llamar a su puerta, y cuando vio Locamente millonarios, película donde actúan Constance Wu, Henry Golding y Michelle Yeoh no pudo evitar llorar. La vio 3 veces y se convenció que deseaba volver a actuar.

Los ‘Danieles’, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de la cinta premiada como Mejor Película, eran fans de ‘Tapón’, y estaban buscando un actor con características especiales, y Ke Hun Quan parecía reunirlas todas: manejo de artes marciales y dominio del chino cantonés, el mandarín y el inglés. Vino el casting para Todo en todas partes al mismo tiempo. Había esperado durante años por una llamada, y esta vez lo llamaron a los dos meses. El actor le contó CBS, “esa llamada telefónica fue una de las más felices que he recibido”.

¿Quién es la esposade Ke Hun Quan?

Ke Hun Quan y Corrina, ‘Echo’ , se conocieron en el trabajo. Durante la filmación de 2046, producción donde él se desempeñaba como asistente de dirección. El director Wong Kar Wai fue el ‘cupido’ de la relación. Duraron dos años juntos antes de casarse.

El actor galardonado por su trabajo como Waymond Wang en la premiada cinta, ha contado en todos sus discursos que su esposa es el pilar fundamental de su triunfo, pues con su fuerza no permitió que se diera por vencido, y así lo exteriorizó en la gala de los Óscar. “Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa, que cada mes, año tras año, durante 20 años, me dijo que algún día mi momento llegaría”. ‘Echo’, quien trabajó con su esposo en Todo en todas partes al mismo tiempo, como traductora de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, además de entrenadora de diálogos en chino, calmó la ansiedad de su cónyuge durante los dos meses que demoró su aceptación para el papel que le devolvió la gloria. En los Golden Globe, Ke Hu Quan la definió como “la persona más importante en mi vida, la única persona que nunca dejó de creer en mí”.

