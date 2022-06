La actriz Diana Ángel le practicó taxidermia a su perrita ¡Esta es la historia!

Diana Ángel es una cantante y actriz colombiana que ha participado en importantes producciones nacionales como Francisco el matemático, Todos quieren con Marilyn, La hija del mariachi, Siempre bruja, entre otras.

En su cuenta de Instagram suma 357 mil seguidores, y aunque suele ser muy reservada con sus publicaciones, de vez en cuando postea detalles de su vida privada, entre ellos, su amor por los animales.

Diana Ángel despidió a su mascota

Recientemente, realizó un extenso post revelando que su perrita Ofelia había fallecido repentinamente. “Después de acompañarnos por 15 años, sin enfermarse nunca, con sus dientes completos, con una energía única, en dos días decidió no comer más, no caminar más, ponerse las alas y volar a otro plano. Esa mañana la dejé acostadita, le di algo de agua y comió un poco. Al volver unas horas después la encontré sin vida, en el mismo lugar en el que la dejé”, comenzó narrando la actriz en la publicación que está acompañada de algunas fotografías con su mascota.

Taxidermia, procedimiento que Diana Ángel le realizó a su perrita

De acuerdo con lo que expresó la actriz, fue un momento muy triste cuando llegó a su casa y la vio sin vida. “Yo estaba sola en casa, tuve un momento de extremo dolor, mis lágrimas corrían sin parar y desorientada en estos temas, una amiga me dio el teléfono de una funeraria para mascotas, escribí y me mandaron un listado de precios que oscilaban entre los 200 mil y los dos millones de pesos... casi me da un infarto a mi también”.

En vista de que despedirla por medio de una funeraria de mascotas era muy costoso, recordó a su amigo Leonardo Carreño, un artista plástico que en algún momento de su vida le había hablado de la taxidermia en los animales, un procedimiento que consiste en disecarlos. “Él quería hacerle taxidermia. Lo llamé llorando y le pregunté si aún quería tener a mi gran compañera de vida y me dijo que sí. Se la llevamos Damián y yo, y con mucho amor nos despedimos. Fue muy bello saber que estaría en manos de alguien que la aprecia de una manera diferente, extraña, pero artística”, relató.

Ofelia era una Yorkie que acompañó la vida de la actriz y de su hijo Damián por 15 años, y la artista quería mantenerla inmortalizada y darle un destino diferente a la cremación. “Tal vez su corazón sea una pieza de arte que luego tendré en mis manos inmortalizada. Se que suena raro, diferente, pero créanme que las opciones de cremación, entierro y demás, en donde no sé si las cenizas son las de ella o no, o en dónde la enterrarían, o si el árbol que sembrarían era el adecuado, o si lo vería algún día, no me dieron tanta confianza como las manos de Leo para acogerla en su taller y darle otro destino a su pequeño cuerpo”.

Finalmente, Diana Ángel cerró su mensaje y su historia describiendo lo que significó para su vida, despedirla el mismo día que celebraba un año más de vida de su hijo. “Ofelia una Yorkie preciosa, dueña de este corazón que el 22 de Mayo, día del cumpleaños de Damián ( momento absurdo, en el que celebrábamos la vida y a la vez llorábamos una partida), dejó de latir, pero ahora está inmortalizado por un artista colombiano al que admiro y amo ahora más que siempre. Gracias Carreño por ser tan tú y dejarnos ser tan nosotros. Tu alma ya voló a encontrarse con tu compañero Maiky y con mi padre que tanto te quería y que siempre contigo en sus piernas leía el periódico y tomaba un café. Gracias Ofe”.