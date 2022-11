‘La Descarga’: Breiner Gaster dejó ‘muda’ a Marbelle con su talento

Con zapatos llenos de brillo y actitud y talento arrolladores, Breiner Gaster llegó hasta el tocadiscos de La Descarga, el templo de la música, con la canción ¿Qué de raro tiene? de Martín Urieta. Después de su paso por A Otro Nivel, el artista encontró en el nuevo programa de Caracol una oportunidad más para mostrar su arte.

El participante, que dejó a todos sorprendidos con su talento, también emocionó con su historia de vida. Su padre y su abuela le enviaron mensajes de motivación, minutos antes de iniciar su audición. ‘La charrita de oro’, como le dice a su abuela, lo llevó hasta las lágrimas con su discurso. La mujer, que vive en Florencia, Caquetá, es una de las mayores inspiraciones para el artista, quien no la ve hace tres años.

Los mentores de ‘La Descarga’ quedaron “mudos”

Un sombrero mexicano es lo que recibe el cantante como amuleto para subirse al escenario y tratar de convencer a Gusi, Marbelle, Maía y Santiago Cruz. Lo usa desde que era un niño y le recuerda a su madre, quien falleció mientras él estaba de gira por Ecuador. Allí le rindió homenaje, porque no pudo viajar a despedirla.

Maía y Marbelle quienes se estremecieron al escuchar las primeras estrofas del tema interpretado por Breiner. “Yo estoy muda, es como cuando viene un tren a toda y no tienes como pararlo. Es impresionante la fuerza y tu energía, no necesitas hacer mayor cosa para hacernos sentir lo que sentimos”, dijo la cantante de tecnocarrilera, quien no dudó en presionar el botón verde para que el artista continuara en la competencia.