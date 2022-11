‘La Descarga’: la exparticipante de ‘La Voz’ que bajó 37 kilos. Luce irreconocible

Un nuevo capítulo de La Descarga, el templo de la música, cautivó a los televidentes. Al tocadiscos llegaron varios exparticipantes de La Voz, A Otro Nivel y Yo me llamo, con la ilusión de continuar su sueño musical en este nuevo reality del canal Caracol.

Lady Afrowhite mostró su nuevo look

La concursante, conocida como Lady Afrowhite, es recordada por haber participado en la primera temporada de La Voz. En ese entonces, lucía con varios kilos de más. La artista llegó a la tornamesa de La Descarga, el templo de la música interpretando el tema Don’t Start Now.

Lady reveló que perdió 37 kilos, y esa es la razón por la que ahora luce completamente diferente. Además de su cambio externo, Lady también confesó que hizo uno interno, pues según ella, todo debe comenzar desde adentro. “¿Quién no cambia quitándose 37 kilos de encima? Ha sido una cuestión de años”, afirmó.

La mamá de la artista recordó cuando tenía 20 años y Lady sufrió de sobrepeso. Según ella, eso la hacía sentir triste y frustrada, pero gracias a su amor a la música y al baile, se prometió estar delgada y atlética, y lo consiguió.

“Te ves divina, espero te sientas bien con tu nuevo peso porque eso es todo, el como uno se sienta”, le dijo Maía, después de su presentación, a lo que ella agregó: “Primero hay que hacer un trabajo interno para poder lograr estas cosas porque o si no, va a haber un punto en que vas a volver a lo mismo. Yo llevo 10 años muy estable, con una relación saludable con la comida y aquí estoy”.

La participante, cuyo nombre verdadero es Andrea, no pasó su audición en La Descarga, el templo de la música, pero sí fue felicitada por los mentores por su color de voz y su gran estilo. Maía, Santiago Cruz y Gusi le dieron su voto de confianza, pero Marbelle, no. “Sentí en algún momento la inseguridad y hubo unos temas de afinación, pero más allá de eso, sentí que no me conecté completamente contigo, no había afinidad, me encanta como te ves, me encanta tu color, pero algo me faltó”, dijo la intérprete de Adicta al dolor.

