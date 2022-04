La grave enfermedad de la mamá de Christian Nodal de la que se sanó milagrosamente

Christian Nodal es un artista mexicano reconocido no solo por canciones como Adiós amor, De los besos que te di, No te contaron mal, Botella tras botella, entre otras, sino también, por su comentada relación con Belinda, con quien estuvo a punto de llegar al altar este año.

Christian Nodal y Belinda en los días felices en que ya eran una pareja comprometida. Foto: Instagram

En el último tiempo, el artista y toda su familia atravesaron un difícil momento, luego de que su madre, Cristina Nodal, mejor conocida como Cristy Nodal, fuera diagnosticada con una grave enfermedad.

Cáncer de colon, la grave enfermedad de la mamá de Christian Nodal

Según reveló la progenitora de Nodal, hace un tiempo los médicos le detectaron un cáncer de colon. Por esa razón, llevaba más un mes sin poder comer. Hace poco realizó una publicación en su cuenta de Instagram, y allí posteó una foto recostada sobre el pecho de su hijo. El mensaje dejó preocupado a más de uno. “No importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos. Ya más de tres años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia. Pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca. Los amo, gracias por tanto”.

En las últimas horas, Cristy Nodal publicó unas historias en su cuenta de Instagram revelando que, milagrosamente, el tumor había desaparecido. “¡Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe”, comenzó contando.

Luego, continuó haciendo referencia a que, milagrosamente, el cáncer ya no estaba en su cuerpo. “Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente mi colon, estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos. ¡Un caso entre mil, eso dijeron! ¡Los milagros existen!”. La publicación está acompañada con una foto suya donde se observa con su rostro cansado. Sin embargo, aprovechó para agradecerle a todas las personas que oraron por ella y estuvieron en este proceso tan complicado. “Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso”.

Según contó la madre del artista, fue en el 2018 cuando tuvo “su primera lucha” cuando comenzó a tener problemas en su estómago. Debido a eso, fue sometida a varias cirugías de vesícula y hernias, pero el diagnóstico no había sido exacto. Fue hasta en febrero de este año que comenzó a no tolerar la comida y eso le provocó anemia y mucho debilitamiento. Después de constantes chequeos, le descubrieron el tumor maligno, que, finalmente y por obra de Dios, desapareció.