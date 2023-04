La historia del presentador de televisión que predijo su muerte en una entrevista

El presentador inglés del reality Dancing with the stars Leonard Goodman murió el pasado sábado 22 de abril a sus 78 años de edad en Kent, Inglaterra. Su fallecimiento además de dejar consternados a la comunidad artística también causó mucha inquietud porque el presentador de alguna manera predijo su muerte.

El juez y bailarín estaba recluido en un hospicio debido al cáncer de huesos que padecía, desde hace varios años. El británico que se hizo mundialmente conocido por ser juez del programa inglés “Strictly Come Dancing” durante 12 años, desde su lanzamiento en la BBC en el 2004, también tuvo este rol principal en la versión estadounidense “Dancing With the Stars”. EL año pasado decidió retirarse para pasar más tiempo con su familia.

Así predijo su muerte el presentador de Dancing With The Stars

Y fue el año pasado también cuando concedió una entrevista donde predijo su fallecimiento. EN su momento las palabras que dijo pasaron desapercibidas entre la audiencia.

“Mi papá tuvo la idea correcta, le encantaba la jardinería y tuvo un derrame cerebral mientras estaba en el jardín. Tenía 79 años, así que si sigo el camino de mi papá, será el próximo año”, declaró el bailarín que falleció pocos días antes de cumplir 79 años, pues había nacido el 25 de abril de 1944.

“Se trata más del viaje, y el mío ha sido encantador”, dijo el presentador en la misma entrevista sobre lo que creía era la muerte y lo cerca que la sentía. La entrevista de Goodman fue concedida a Mail Online.

“Es con gran tristeza anunciar que Len Goodman falleció en paz, a los 78 años”, escribió en el comunicado oficial Jackie Gill, agente de Goodman. “Un esposo, padre y abuelo muy amado que la familia, los amigos y todos los que lo conocieron extrañarán mucho”, puntualizó.

Goodman era bastante fuerte y director en sus juzgamientos a los concursantes de los realities donde fue juez, se caracterizó por ser un coreógrafo muy estricto y así mismo exigía de sus pupilos, sin embargo, fuera del estudio sus compañeros recalcaban la amabilidad y el buen humor del británico, que sin miedo reveló que moriría de la misma edad de su padre detallando el año de su fallecimiento y así ocurrió.