La mala racha de Shakira: Infidelidad, juicio por fraude y alegatos acusatorios

Luego de 12 años de relación y dos hijos, Shakira y el futbolista Gerard Piqué podrían estar viviendo la crisis más difícil. Según los medios españoles, que han partido de información dada por el periódico de Cataluña, posteriormente confirmada por los periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez del pódcast Mamarazzis, la pareja estaría separada desde hace varias semanas y Piqué estaría disfrutando de una vida de soltero.

Shakira por su parte, estuvo en Estados Unidos paseando con sus hijos y grabando el nuevo concurso de NBC. Luego fue a Ibiza de vacaciones y la semana anterior pasó por el festival de Cannes. Todo sin el futbolista de Barcelona.

Piqué le habría sido infiel a Shakira con joven rubia

Según lo que se ha establecido, la distancia de la pareja habría sido por dictamen de la misma cantante que sorprendió a Piqué en una aventura. Se trataría de un affaire que Piqué tuvo con una joven rubia de unos 20 años, que se desempeña como modelo de protocolo de eventos, a la que, además, Shakira conocería.

Como es apenas natural en este tipo de casos, ninguno de los dos ha hablado al respecto y las publicaciones en pareja o en familia han estado ausentes en redes sociales. La última vez que Shakira incluyó una imagen de Piqué en su feed de Instagram fue el pasado 14 de febrero con ocasión de San Valentín. Recientemente en sus historias, la barranquillera ha publicado eventos relacionados con su reality de NBC y con su fundación Pies Descalzos.

Shakira iría a juicio por fraude

El mal momento personal de la cantante llega justo días después de que volviera a estar en el ojo del huracán por señalamientos de evasión de impuestos. Según la prensa española, la colombiana está acusada de defraudar 14 millones y medio de euros, entre el 2012 y el 2014 cuando ya residía en España. No obstante, hay que decir que la artista ya ha pagado la cantidad mencionada a la Agencia Tributaria de España más otros tres millones en intereses. Sin embargo esto no impediría que sea llevada a juicio por los delitos fiscales cometidos al simular vivir en las Bahamas cuando en realidad residía en España. Los representantes de la colombiana insisten en su inocencia.

Exempleada acusa a Shakira

Para colmar la situación, días antes del asunto de Hacienda, una exempleada de Shakira ofreció una entrevista donde aseguró que, como líder y jefe, la artista de 45 años dista mucho de ser la mujer encantadora y carismática que el mundo conoce y que prácticamente es imposible trabajar con ella; la acusó de ser mala jefe. “A Shakira no se le puede mirar a los ojos” fueron las declaraciones de Cristina Cárdenas, quien laboró en su grupo de logística y talento. También aseveró que es complicado darle gusto y que una jornada planeada para 4 horas puede extenderse el triple del tiempo. “Es imposible trabajar con Shakira, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera”, fueron parte de las declaraciones de Cárdenas, que naturalmente no han sido desmentidas o mencionadas por Shakira, que en estos casos guarda silencio.