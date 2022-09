‘La Voz Senior’: Con 76 años, Jesús sorprendió al tocar tres instrumentos a la vez

Con 76 años, Jesús pisó el diamante de La Voz Senior y dejó boquiabierto a más de un televidente con su gran talento. El pereirano contó que desde los seis años aprendió a tocar la armónica, instrumento que enamoró desde cuando veía que su abuelo la interpretaba para su abuelita.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: Fabiola, de 72 años, cumplió sueño de bailar vals de quinceañera

El participante escogió la canción La mula rucia, de Lorenzo Herrera, para presentarse en las audiciones a ciegas, donde cautivó a los entrenadores con su voz, pero terminó de sorprenderlos con su ágil manera de tocar, a la vez, la armónica, las maracas y la guacharaca.

Jesús mostró su habilidad para tocar tres instrumentos a la vez en ‘La Voz Senior’

Con una creatividad única, Jesús se ingenió un método para tocar los tres instrumentos al tiempo, y sumarle su voz, principal atractivo a la hora que los tres entrenadores, Nacho, Kany García y Andrés Cepeda giraran sus sillas.

Vea también: Matilde Lina: ¿Quién fue el primer amor de Leandro Díaz?

Con orgullo colombiano, el concursante invitó a los tres profesionales a cantar, acompañados de alguno de los tres instrumentos. Cuando los tuvo cerca, aprovechó para abrir su corazón y hablar de uno de sus hijos, que falleció un 29 de diciembre.

“Desde aquí les digo a todos los niños que me están viendo allá, mis nietecitos, mi hijo Rubén. Mi esposita me dio cuatro embarazos, tres hijos hombres y una bebé, el mayor de 28 años me lo ultimaron por robarle una moto. Era un 29 de diciembre, yo estaba dando una fiesta y allí me llegó la noticia, tenía más de 10 millones de pesos en compromisos para la Feria de Manizales, porque allá, ¿Quién no me quiere?”, dijo el cantante que, finalmente, eligió el equipo de Cepeda para continuar en la competencia.