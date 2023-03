Laura Pausini y Paolo Carta se casaron. Esta es su historia de amor

Hace unas horas, la cantante Laura Pausini confirmó su matrimonio con el padre de su hija de diez años, Paolo Carta. La noticia la comunicó por medio de sus redes sociales con la frase “Dijimos sí” escrita en varios idiomas. En las fotos y videos se muestra muy sonriente, caminando hacia el altar del brazo de su padre Fabrizio Pausini y su hija Paola, como dama de honor.

Sus anillos llamaron la atención, especialmente por usar el color negro en ellas. “Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros”, fueron sus votos. La cantante de 48 años y el músico de 58 se convirtieron en marido y mujer en el pueblo italiano Solarolo. El encargado de oficiar el enlace fue Stefano Briccolani, alcalde del mismo pueblo.

¿Quién es el esposo de Laura Pausini?

La música unió a Laura y Paolo en el 2005, ambos venían de otras relaciones, ella de romper con su entonces asistente Gabriele Parisi y él de separarse de Rebecca Galli, la madre de sus hijos Jader, Jacopo y Joseph. Desde entonces, él se convirtió en el guitarrista y director musical de la banda de la italiana. Finalmente, la cantante y el guitarrista apostaron a su amor y en 2013 le dieron la bienvenida a su hija Paola. “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños. Cuando yo era pequeña pensaba tener como 15 hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola me pareció un milagro. Soy mucho más valiente y atrevida. Mi hija me ha dado una energía nueva”, contó hace un tiempo la cantante.

¿Por qué Laura Pausini no se había casado?

Como lo contó a la revista Hola hace un año, sus planes de matrimonio cambiaron cuando nació su hija Paola, pues ya habían hablado sobre comprometerse pero se ocuparon en el presente de su bebé. “Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante. Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante”, expresó.

