Leonardo DiCaprio: nominaciones en los Óscar y las veces que ha ganado

Estamos a pocos días de celebrar una edición más de los Premios Óscar, evento en que los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, premian, año tras año a los mejores de la industria del séptimo arte.

Este domingo 12 de marzo, desde en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se llevará a cabo la edición 95 de los premios más famosos del mundo tan afamados, que en esta en esta oportunidad, entregarán 25 estatuillas.

Leonardo DiCaprio y su historia en los Premios Óscar

Leonardo DiCaprio, el famoso Jack Dawson de Titanic, es uno de los actores más importantes de Hollywood. El actor y productor, nacido en Los Ángeles, tiene una trayectoria de más de 30 años, que inició en 1991 con el filme Critters.

Gracias a sus múltiples interpretaciones actorales, aplaudidas por los críticos y cineastas, DiCaprio ha estado nominado en cinco oportunidades a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Actor y una en Mejor Actor de Reparto, sin embargo, tan solo una vez se ha llevado a casa la tan anhelada estatuilla.

Nominaciones de Leonardo DiCaprio en los Premios Óscar

En 1994 Leonardo DiCaprio obtuvo su primera nominación a los Premios Óscar en la categoría Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Arnie Grape en ¿A quién ama Gilbert Grape?, sin embargo, no consiguió obtener la estatuilla. que se llevó Tommy Lee Jones, el comisario Samuel Gerard de El fugitivo

En el 2005, DiCaprio nuevamente fue nominado en la categoría Mejor Actor por su interpretación de Howard Hughes en la película El Aviador, pero el elegido ese año fue Jamie Foxx, por su interpretación de Ray Charles, en la película Ray.

En 2007, el actor estadounidense recibió su tercera nominación, por su papel de Danny Archer en Diamante de Sangre, película del 2006, dirigida y producida por Edward Zwick. En esta ocasión tampoco logró obtener el reconocimiento, que obtuvo Forrest Whitaker por El último rey de Escocia.

Para edición 85 de los Premios de La Academia, Leonardo DiCaprio obtuvo una nueva nominación, esta vez por su trabajo como Jordan Belfort en la película El lobo de Wall Street, que además fue nominada en la categoría de Mejor Película. Matthew McConaughey, Ron Woodroof en Dallas Buyers Club fue el elegido.

En 2016, luego de cuatro nominaciones fallidas, Leonardo DiCaprio hizo su sueño realidad. El actor estadounidense obtuvo la tan anhelada estatuilla, en la categoría Mejor Actor, gracias a su interpretación de Hugh Class en El renacido, filme del 2015.

En la gala de los Óscar del 2020, el artista de 48 años se llevó una nueva decepción. Aunque su papel de Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood, filme del 2019, era amado por la crítica, no logró vencer a la interpretación de Joaquin Phoenix en Joker.