Luis Miguel y el ex de su novia pelean en público. Todo sobre la discusión

Luis Miguel y la diseñadora española Paloma Cuevas comenzaron una relación sentimental hace un año. Al principio estuvieron muy discretos y no se dejaban ver en público. Con el paso del tiempo, la pareja se ha relajado y cada día se muestra más espontánea al pasear junta o evidenciar muestras de afecto.

Luis Miguel estaría comprometido con una famosa diseñadora española Foto: Instagram

Luis Miguel se enamoró de una vieja amiga

Hay que mencionar que Luis Miguel y Paloma no son desconocidos. La diseñadora y el artista se conocen desde hace años e incluso, fueron buenos amigos. En realidad, Luis Miguel era bastante cercano al torero español Enrique Ponce, el ahora ex esposo de Paloma. Enrique y Paloma se separaron en el 2021 y trascendió que él sostenía un romance con una mujer mucho menor. Mientras estuvieron juntos tuvieron dos hijas y Luis Miguel es padrino de una de las niñas.

Como era de esperarse, desde que el cantante comenzó romance con la ex de uno de sus mejores amigos, Ponce se distanció de él.

¿Qué pasó cuando Luis Miguel y el ex de su novia se vieron?

La nueva información tiene que ver con lo que habría pasado en el primer encuentro que tiene Luis Miguel con Enrique Ponce desde que frecuenta a Paloma.

Según lo revelado por el programa matutino mexicano Hoy, de la cadena mexicana Televisa, el artista estaba en un restaurante en Madrid cuando se acercó a saludar a Ponce, pero el torero reaccionó mal.

“No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre”, habrían sido las palabras del torero y acto seguido comenzó una acalorada discusión que estaría grabada en video, aunque las escenas no se han hecho públicas.

El cruce de palabras habría terminado cuando Ponce muy molesto le tiró una copa de vino a Luis Miguel, quien quedó disgustado y desconcertado.

La historia de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Luis Miguel y Paloma han compartido bastante en su año de romance. Se les ha visto juntos en la mansión que él tiene en la localidad andaluza de Marbella. El pasado fin de año se les vio en Madrid, haciendo compras navideñas en una conocida tienda. También estuvieron cenando en el restaurante gallego de Madrid llamado Portonovo. Según lo publicado hace unas semanas por People en español, Luis Miguel también hizo cerrar el centro comercial más importante de España, El Corte Inglés de Serrano, para disfrutar en un local del lugar de una velada romántica.

Se especula, que el intérprete de La Incondicional y la diseñadora estarían residiendo en una de las urbanizaciones búnker de la Costa del Sol, La Zagaleta y que es cuestión de tiempo que los dos caminen hacia el altar.

