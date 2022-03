Maleja de ‘El Desafío The Box’, se rapó y le donó el pelo a su hermana con cáncer

El equipo Gamma perdió la competencia de prueba y castigo. Dos hombres y una mujer debían rapar su cabeza para asumir la responsabilidad. Por sorteo, le tocó a Maleja, quien inicialmente se negó a cortar su pelo. De hecho, habló de la posibilidad de abandonar la competencia si la obligaban a hacerlo. “Muchachos, me voy del Desafío, yo no me puedo cortar el cabello. Tengo una hermana que tiene cáncer y yo se lo iba a donar un día y ella me dijo que no, no lo hice por ella, no lo voy a hacer por el Desafío. Mi trabajo depende de mí apariencia física y eso incluye mi cabello”, dijo la participante en medio de lágrimas.

Asimismo, recordó su época cuando cayó en las drogas y llegó a vivir en la calle, específicamente en El Bronx. Según contó, una de sus hermanas fue quien la salvó de las calles. “En su casa encontré una bicicleta estática, estaba tan ansiosa por volver a las drogas que me subí en la bicicleta para pensar en otras cosas”. Fue así como logró convertirse en una deportista profesional y superar esa difícil etapa de su vida.

Finalmente y después de tanto pensarlo, Maleja decidió aceptar el castigo, y con lágrimas en sus ojos le dijo adiós a su pelo largo. El propósito por el cual lo hizo, fue para donárselo a su hermana para que le puedan hacer una peluca. “Te amo hermanita, yo estaba en la calle, drográndome hace muchos años y hoy estoy aquí queriendo ser un ejemplo para la juventud de Colombia, para mi familia”, dijo desconsolada, mientras el estilista de la competencia cortaba su pelo. “Esto es por ti, bebé. Voy a ser muy feliz cuando te vea con mi pelo”.

El resultado de su nuevo look fue halagado por sus compañeros, quienes destacaron que se ve muy bien con el pelo corto. “Quedaste toda una máquina”, “quedaste muy linda”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Cuando Maleja se vio al espejo, se sorprendió y dijo: “Uf, me parezco a mi hermanita”.