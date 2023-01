Marcelo Cezán, de Bravíssimo, reveló cómo cayó en la ruina económica

Marcelo Cezán tuvo una época difícil antes de ser pareja de Michelle Gutty

Marcelo Cezán, artista caleño de 51 años, es actualmente uno de los conductores más carismáticos de la televisión. Además, es admirado por sus seguidores por tener una familia estable, junto a su esposa Michelle Gutty y su pequeño Fabrizio. Marcelo, cuyo nombre de pila es Edgar Alfredo Gómez, fue hace casi 30 años un ídolo juvenil y protagonista de novela con éxitos como Nueve semanas y media. Sin embargo, no siempre la fama y la fortuna ha estado presentes en la vida del vallecaucano, que hoy profesa el cristianismo junto a su esposa.

Marcelo Cezán tocó fondo

Recientemente concedió una entrevista al programa Lo sé todo y reveló lo que aconteció antes de su conversión al cristianismo y la situación que vivió hace casi 13 años cuando estaba dedicado a la vida bohemia, pero sin mucho sentido espiritual.

El artista detalló: “En diciembre 24 de 2010, ese día toqué fondo. Yo me levanté muy temprano en la mañana después de una fiesta brava en Pereira y me había contagiado de una amigdalitis, una enfermedad bacteriana muy fuerte y el médico me había dado unos antibióticos y me seguían derecho”, contó el artista además indicó que por aquella época había adquirido una deuda que llegaba a los 400 millones de pesos, que financiaron su costoso estilo de vida. Pagaba cuotas mensuales de 12 millones de pesos.

Por supuesto las deudas y el vacío emocional laceraron al artista que incluso llegó a pensar en tomar decisiones radicales.

Fue un poco después, mientras vivía un cambio en su vida que conoció a la actriz y bailarina Michelle Gutty, quien se convirtió en su esposa. La pareja coincidió en un centro comercial en 2011 cuando él fungía como presentador de una novena Navideña y ella era una de las actrices que en este caso era una ´bolita de nieve´ reveló él en entrevistas hace ya algunos años. Siguieron hablándose y descubrieron que tenía bastantes aspectos en común. También se congregaban en la misma iglesia cristiana. La pareja se casó en 2017 y en el 2019 él volvió a pedirle matrimonio.

