Margarita Muñoz de Entre sombras y Pálpito y su difícil año

Cuando Margarita Muñoz apareció en la pantalla colombiano era la famosa Pilarica de la comedia Los Reyes. Su belleza y su talento llamaron la atención y desde entonces la actriz huilense comenzó una carrera en la actuación que le ha permitido mostrar distintos personajes. Ha corrido con la suerte de no ser encasillada, de hecho, la comedia no había vuelto a su hoja de vida, hasta ahora que hace parte de la nueva versión de Dejémonos de vainas, llamada Dejémonos de Vargas. Allí es Valentina una abogada que debe lidiar con las situaciones propias de una familia de clase media y nos hizo recordar que tiene talento nato para lo cómico. El rol como tal no fue lo que más le costó a Margarita, que ya había encarnado a madres de familia, sino más bien lograr estar seria en medio de la diversión en el set. “Me costaba mantenerme seria en medio de tanta risa y diversión y también el tema de cómo me vería como mamá”, comenta la actriz que está casada con el actor Michel Brown.

Margarita siente que este proyecto la regresó a un género que hoy entiende desde la madurez que ha logrado en casi dos décadas de carrera, adicionalmente “Valentina me devolvió ese disfrute, ese gozo por estar trabajando en lo que me gusta en lo que amo…”, pues admite que antes estaba muy pendiente de que todo saliera bien y perfecto lo cual le quitaba justamente ese gozo adicional.

Cuando la actriz tiene un nuevo rol en sus manos lo construye de manera distinta cada uno, evaluando el personaje y por qué no viendo qué le puede aportar desde su manera de ser, luego viene el trabajo con el director y con los compañeros.

MARGARITA MUÑOZ EN LA SERIE POLICIACA ENTRE SOMBRAS

Ahora mismo está terminando un rol completamente distinto que estamos comenzando a ver. Es una mujer policía, con carácter fuerte con conflictos personales en la nueva serie policiaca de Caracol Entre sombras, donde representa a Magdalena Arbeláez, una mujer de temperamento fuerte dedicada a la investigación.

Adicionalmente, se prepara para retomar la inolvidable Valeria en Pálpito 2 donde tendrá una participación especial. Tanto Valentina de Dejémonos de Vargas como Valeria de la serie de Netflix tienen bastante en común y la actriz lo tiene claro porque ella hace parte de esas mujeres modernas y luchadoras que ocupan la pantalla. “Son madres con las riendas del hogar, mujeres amorosas, que cuidan, que protegen, que trabajan y luchan por sus sueños. Y así somos las mujeres de hoy en día, que luchan por todo. Mujeres pendientes del hogar, de los hijos, de la familia, del amor, las que se encargan de todo… Las mujeres tenemos esa base y esa responsabilidad, que nos ocupamos de todo al mismo tiempo con mucho amor”.

EL MOMENTO CRÍTICO DE MARGARITA MUÑOZ

Llegar a la popularidad no ha sido sencillo para Margarita, aunque reconoce que ha fluido. Su momento más completo fue cuando decidió dejar el país e irse a México, junto a su esposo. Para ella significaba dejar la comodidad y empezar de nuevo en tierras desconocidas. “Fue un año muy duro donde empecé a hacer comerciales, trabajar de modelo porque trabajo no me salía, hasta que después de un año lo conseguí”. Ahora, luego de una ausencia de varios años, está de nuevo en el país y considera que su crecimiento ha sido posible justamente por esa disciplina y la preparación constante que hace.